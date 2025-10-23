Instagram ya permite personalizar el icono de la app, pero no para ti

Un gran número de usuarios lleva años pidiendo a Instagram que les deje personalizar su icono en el móvil. Finalmente, la red social ha concretado que resulta buena idea poder cambiar el icono. Por ello, ya es posible personalizarlo. Eso sí, solo si eres adolescente.

Los usuarios de la plataforma que tengan Cuentas de adolescentes serán quienes podrán hacerlo, nadie más. Este tipo de cuentas presentan ciertas restricciones para evitar que los menores accedan a contenido inapropiado o se comuniquen con quien no deben. Por ello, parece que la red social de Meta ha optado por añadir un aliciente para estas.

6 iconos para elegir

Instagram ha comunicado a través de su cuenta de X que los usuarios con Cuentas de adolescente podrán cambiar el icono de la app. Para ello, según se detalla en el post, podrán elegir entre 6 diseños, entre los que se encuentran uno formado por llamas y otro por flores rosas. Curiosamente no está el clásico icono original que imita una cámara marrón.

El post de Intagram donde anuncia el cambio @instagram

Para ello, tal y como indica la propia cuenta, basta con abrir Instagram y pulsar sobre el logo en la parte superior del feed principal. Tras esto se desplegará una galería con los distintos iconos disponibles. La red social no ha indicado que la función resulte exclusiva de la versión de iOS o Android, por lo que, en principio, debería estar disponible para ambos sistemas operativos.

¿Por qué solo está disponible para Cuentas de adolescente? Meta no lo ha explicado, pero todo apunta a que es una forma de "premiar" a los usuarios que tienen esta modalidad, la cual supone ciertas restricciones y está sujeta al control paterno. Mediante ello, se incorpora una ventaja para que los menores tengan un aliciente para no intentar quitarla.

No obstante, la medida no se ha tomado muy bien entre los adultos. Instagram ya introdujo iconos alternativos por su 10º aniversario, en 2020. Fue una incorporación temporal que cautivó a muchos de sus usuarios, los cuales han pedido la vuelta de este tipo de personalización, que ahora vuelve, pero no para ellos.