Instagram quiere que dejes de ver a 'influencers' y vuelvas a hablar con tus amigos: así son sus nuevas funciones para que la red sea 'social' de nuevo

En el mundo de las redes sociales hay algo que es clave: la actualización. Tanto para aquellos que viven de ellas y que tienen que generar nuevo contenido para sus seguidores como para las propias plataformas, ofrecer novedades se vuelve algo casi obligatorio si no se quiere perder el paso.

En esa línea se ha movido Instagram, la popular red social de fotografía y vídeo que forma parte del conglomerado de Meta. Tras una temporada en la que incluso algunos expertos apuntan a la pérdida de interés por publicar de los usuarios, los desarrolladores de Instagram han trabajado en una actualización que precisamente buscar primar las conexiones directas, tanto con amigos como con conocidos suyos con los que las afinidades puedan llegar a forjar una amistad que comience por el mundo virtual.

Nuevas funciones para incentivar la interacción personal

Así lucen las tres nuevas funciones en la interfaz de la app de Instagram Instagram

Para ello, Instagram ha implementado con su última actualización una serie de nuevas funciones que buscan ayudar a reconectar con los amigos: volver a publicar un contenido que nos trae buenos recuerdos o transmite mucho, posibilidad de compartir con personas seleccionadas de la red social nuestra ubicación a través del mapa de Instagram o ver el contenido que a tus amigos les ha gustado y han comentado a través de una nueva sección denominada “Amigos” en Reels, todo ello con esa idea de retomar el contacto con los más cercanos.

Pese a que en los últimos tiempos también ha habido funciones que se han perdido dentro de Instagram, como la posibilidad de hacer directos para los perfiles con menos de 1.000 seguidores, lo cierto es que la red social está trabajando en la dirección de recuperar y reforzar los lazos entre usuarios y las nuevas funciones apuntan en esa dirección.

La opción de repostear o republicar un contenido llega con la idea de que todo el mundo pueda, de una forma rápida y sencilla, compartir con sus seguidores aquello que le haya gustado y que considere digno de ser recomendado a sus amigos. Instagram Repost permite compartir públicamente publicaciones y reels en el feed propio respetando la acreditación al autor original del contenido, dando opción a los creadores a llegar de ese modo a nuevos potenciales seguidores. El contenido que se elija para repostear tendrá un apartado propio en el perfil del usuario que republica dicho contenido.

Compartir ubicación con responsabilidad y mando

Compartir ubicación e interactuar con el contenido de amigos será ahora más sencillo Instagram

La función del mapa de Instagram por el momento solo estará disponible en Estados Unidos, pero acabará llegando de forma progresiva al resto del mundo. Con ella, los usuarios pueden elegir el grupo de amigos con el que quieren compartir su última ubicación activa y por supuesto el momento en que quieren dejar de hacerlo.

Se trata de una opción que, por defecto, estará desactivada en todos los perfiles, buscando preservar la privacidad del usuario y que sea cada uno quien elija cuándo, dónde y con quién compartirla. Dicha función además permitirá interactuar con el mapa mostrado para ver ubicaciones compartidas por amigos y visualizar el contenido que hayan publicado desde ellas.

Una función que puede ser útil para aquellos padres y madres que quieren dar la confianza a sus hijos de comenzar a dar pasos en el mundo de las redes sociales con una supervisión parental: controlar cómo comparte su ubicación, recibir una notificación si empieza a compartirla o incluso decidir si tiene acceso a la función de compartir ubicación en el mapa y ver con quién la comparte.

La última de las novedades de esta actualización llega en la pestaña de Reels, donde irrumpe el apartado “Amigos”. En este nuevo espacio Instagram mostrará contenido con el que nuestros amigos hayan interactuado o las recomendaciones de los Blends que el usuario haya creado para, de ese modo, poder comenzar un diálogo sobre ellos de forma ágil. ¿Un amigo ha dado me gusta a un reel y lo has visto desde la pestaña Amigos? Pues podrás comentar desde ese espacio con tu amigo ese vídeo de manera directa.

Nuevo apartado a la vista en Reels: pestaña Amigos Instagram

Se trata de una muestra más de que Instagram busca con esta nueva actualización y la implantación de las nuevas funciones retomar ese camino de cercanía con los amigos y seguidores que tal vez en los últimos tiempos comenzaba a estar en entredicho. Y es que, una red social sin interacciones pierde su esencia natural.