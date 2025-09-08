Las novedades de FRITZ! en la IFA 2025 para un Internet más rápido, seguro y estable

La IFA 2025 nos ha dejado novedades clave en el sector tecnológico. Los principales fabricantes mundiales se han vuelto a reunir en Berlín para exhibir aquellos productos con los que quieren dominar el mercado. Uno de ellos es AVM, que presentó las novedades de su marca FRITZ!, especializada en routers, repetidores, adaptadores y todo tipo de hardware diseñado para mejorar la conectividad del hogar.

Tenemos desde routers Wi-Fi 7 con conexión de hasta 12 Gb; hasta un router portátil 4G que nos permite gozar de un Internet fijo como si estuviésemos en casa, pero desde la playa, el campo o donde lo queramos llevar. No obstante, también hay repetidores que multiplican la señal, enchufes inteligentes que puedes encender y apagar con tu móvil desde cualquier lugar (algo bastante útil en vacaciones) o una especie de módem que conecta tu ordenador a tu Wi-Fi con velocidades de hasta 6.4 Gb.

Mejor Internet en casa gracias al nuevo Wi-Fi 7

Una de las grandes estrellas del stand de FRITZ! fue el FRITZ!Box 6690 Pro, el primer router de cable del mundo con Wi-Fi 7 tribanda. Destaca por su gran velocidad de hasta 12 Gb, pero también por incorporar todas las funciones clave de los routers FRITZ, como VPN, control parental y, ahora, incluso, Matter, un protocolo de comunicación abierto que te facilitará conectar todos los dispositivos inteligentes de tu hogar a una sola red.

FRITZ!Box 6690 Pro Pablo Hernando

Junto a esta novedad, la marca mostró su familia FRITZ!Box Fiber, compuesta por modelos como el 5690 XGS o el 5690 Pro. Ofrecen compatibilidad con tecnologías de fibra GPON, AON y XGS-PON, alcanzan hasta 10 Gbit/s y son compatibles con Wi-Fi 7.

La marca alemana vino cargada de novedades Pablo Hernando

En la gama más accesible, FRITZ! introdujo routers como el FRITZ!Box 7630, orientado a conexiones DSL de hasta 300 Mbit/s, y el FRITZ!Box 4630, pensado para usuarios que cuentan con un ONT de fibra. Ambos incluyen Wi-Fi 7 y capacidades pensadas para mejorar la latencia en videojuegos o el streaming en alta resolución. Son routers algo más sencillos que los anteriores, pero que aun así cuentan con toda la fiabilidad, seguridad y prestaciones de la marca.

Llévate Internet donde quieras

Otro de los puntos fuertes de FRITZ! son sus routers móviles. Estos tipos de routers son distintos a los caseros, ya que están pensados para que los llevemos donde queramos y les dotemos de conectividad introduciendo la SIM de nuestra operadora. De este modo, dispondremos de un Internet fijo, pero sin fibra, por lo que decimos adiós a instalaciones, permanencias y procedimientos tediosos.

Los routers portátiles cada vez tienen más presencia en FRITZ! Pablo Hernando

Quizás pienses que esto ya lo hace tu móvil con la función Compartir Internet o Punto de acceso Wi-Fi. No obstante, lo cierto es que la eficiencia no resulta ni parecida a tener un router móvil, que crea una red más estable, potente y con capacidad de conectar muchos más dispositivos simultáneamente sin debilitar la conexión en tu móvil. Compartir Internet o usar un router móvil es como correr con deportivas o descalzo, puedes hacerlo con ambas, pero si quieres hacerlo cómodo y llegando lejos, mejor lo segundo.

Entre ellos destaca el FRITZ!Box 6825 4G, un router 4G fácilmente manejable pero de calidad. Los productos FRITZ! suelen resultar recomendables para usuarios que empiezan a interesarse por tener sus propios routers y dejen de lado los de las operadoras, bastante peores y menos seguros, pero este resulta especialmente uno de los mejores para iniciarse en este campo gracias a su manejabilidad, velocidad de hasta 300 Mb, alimentación USB-C y compatibilidad internacional.

FRITZ!Box 6825 4G Pablo Hernando

Más potencia a la red de tu casa

Luego tenemos otros productos algo más secundarios, porque no crean la conexión, como los routers, sino que la potencian. Hablamos de los repetidores, concretamente de los nuevos repetidores FRITZ!Repeater 1700 y 2700, compatibles con Wi-Fi 7 y capaces de abarcar varias plantas. El primero alcanza velocidades de hasta 5,76 Gb, y el segundo, de 2,8 Gb.

FRITZ! Repeater 1700 y 2700, respectivamente Pablo Hernando

Para aquellas personas que tengan jardín, una opción a tener en cuenta es el repetidor FRITZ!Repeater 1610 Outdoor, que puede dejarse fuera de casa para dotar de conectividad Wi-Fi 6 a la parcela exterior del hogar.

Los repetidores multiplican la señal de tu router FRITZ!

Otro de los productos más interesantes, y peculiares, es el FRITZ! WLAN Stick 6700. ¿Recuerdas los módems de principios de los 2000? Pues no es un módem porque necesita que ya haya una red Wi-Fi donde estés, pero conecta tu ordenador con la red de tu casa, haciendo que la conexión resulte mucho mejor. Solo tienes que enchufarlo al puerto USB del dispositivo para que su Wi-Fi tribanda tenga hasta una conexión de 6,4 Gb.

FRITZ! WLAN Stick 6700 Pablo Hernando

El enchufe remoto que controlas con el móvil

Así luce el enchufe inteligente Pablo Hernando

Por último, tenemos el FRITZ!Smart Energy 201, un enchufe que puedes encender y apagar desde cualquier lugar, solo necesitas la app de FRITZ! para ello.

FRITZ!Smart Energy 201 Pablo Hernando

Esto nos abre un abanico de oportunidades muy a tener en cuenta, como el poder irnos de vacaciones y ser capaz de encender las luces para que parezca que hay alguien en casa, o, encender el televisor del comedor desde la cocina.