La invitación del próximo Apple Event insinúa dos de las grandes novedades de los iPhone 17 Pro

Apple confirmó la fecha de su próximo evento especial a principios de semana y, como es habitual, envió las invitaciones de prensa a las personas que asistirán al Apple Park para disfrutar de la presentación de los nuevos iPhone 17. Estas invitaciones siempre se miran con lupa, ya que en algunas ocasiones han incluido pequeñas referencias a lo que se iba a mostrar.

En la invitación lanzada esta semana, el protagonista es el logotipo de la compañía, que presenta diferentes colores, destacando especialmente dos de ellos. Y no les prestaríamos atención si no fuera porque todo apunta a que los iPhone 17 Pro llegarán en dos nuevos tonos: azul oscuro y naranja. Por otra parte, también podría haber referencias a otra de las novedades, aunque esta última parece estar algo olvidada.

Colores de los iPhone 17 Pro y nuevo sistema de refrigeración

Desde el mes pasado sabemos que los iPhone 17 Pro llegarían en dos nuevos colores: azul oscuro y naranja de algún tipo. En la invitación podemos ver que el logo de Apple cuenta con esos dos colores bastante pronunciados. Si los rumores se cumplen, los colores de los modelos Pro serían los siguientes:

Blanco

Negro

Gris

Azul oscuro

Naranja

Se rumorea también que todos los modelos del iPhone 17 contarán con cambios internos en su diseño para mejorar la disipación del calor. En el caso de los iPhone 17 Pro, la novedad sería aún mayor: incorporarían un sistema de refrigeración por cámara de vapor. El logotipo del evento, que recuerda a un mapa térmico, podría ser una pista de ello.

La cámara de vapor ayudaría a evitar el sobrecalentamiento en tareas intensivas y prolongadas, como los juegos más exigentes. Básicamente, se trata de una cámara metálica muy fina y sellada que contiene una pequeña cantidad de líquido.

Al calentarse el dispositivo, ese líquido se transforma en vapor y se reparte por toda la superficie, disipando el calor. Después, se condensa de nuevo y el ciclo se repite, permitiendo mantener bajo control la temperatura del chip A19 Pro que daría vida al iPhone 17 Pro.

Ahora bien, también cabe la posibilidad, y es lo más probable, de que en la invitación no se haya querido hacer referencia a nada en concreto. Lo cierto es que existen rumores sobre novedades que podríamos ver y que, casualmente, podrían reflejarse en dicha invitación. En menos de dos semanas saldremos de dudas.