iOS 18.6.2 es oficial: descubre las novedades que llegan a tu iPhone

Los rumores apuntaban a que Apple estaba preparando el lanzamiento de iOS 18.6.2 y, finalmente, ya es oficial. La nueva actualización de software para iPhone está disponible para todos los modelos compatibles con iOS 18. A continuación repasamos sus principales novedades.

Esta actualización llega justo antes del esperado lanzamiento de iOS 26 y apenas una semana después de la aparición de iOS 18.6.1. Aunque está pensada principalmente para los dispositivos que no podrán dar el salto a iOS 26, sigue siendo recomendable para todos los usuarios porque incluye importantes parches de seguridad.

Novedades de iOS 18.6.2

Las actualizaciones intermedias como esta suelen centrarse en mejorar la estabilidad del sistema, corregir errores y tapar vulnerabilidades críticas. Por ello es altamente recomendable instalarlas cuanto antes para evitar posibles riesgos de seguridad. Nosotros ya la estamos probando y actualizaremos este artículo si aparecen más cambios relevantes.

Conviene recordar que la llegada de iOS 18.6.1 trajo consigo soporte para un sistema rediseñado de medición del nivel de oxígeno en sangre (SpO2) en el Apple Watch. Ahora, iOS 18.6.2 refuerza aún más la seguridad del iPhone con las últimas correcciones disponibles.

Modelos de iPhone compatibles con iOS 18.6.2

Apple ha confirmado la lista oficial de dispositivos compatibles con iOS 18. Todos ellos pueden instalar iOS 18.6.2 sin problemas:

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone SE 2022

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE 2020

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

En definitiva, si tu iPhone no será compatible con iOS 26, esta actualización cobra todavía más importancia. iOS 18.6.2 puede ser una de las últimas versiones disponibles para estos dispositivos antes de que Apple libere iOS 18.7, por lo que merece la pena tenerla instalada.