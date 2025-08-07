iOS 26 incluye una gran novedad para los AirPods, pero nadie se había dado cuenta

iOS 26 es una versión que, además de estrenar el nuevo diseño Liquid Glass, también introduce novedades interesantes como nuevas funciones para los AirPods. Una de ellas es la capacidad para detectar cuándo nos quedamos dormidos y pausar automáticamente la reproducción. Pero hay más, y algunas habían pasado desapercibidas hasta la llegada de la quinta beta.

En esta nueva beta, Apple ha mejorado sutilmente la gestión de carga de los AirPods. Según el código de iOS 26, el estuche de carga ahora indica de forma más clara el estado de batería, y los AirPods serán capaces de recordarte cuándo es momento de cargarlos, algo muy útil para evitar quedarte sin batería en el peor momento.

Todo lo relacionado con la carga de los AirPods será mucho mejor en iOS 26

De hecho, ya hay un nuevo pop-up en esta beta que lo deja claro. En una captura compartida por el usuario Minimal Nerd en X, puede verse que el estuche mostrará tres nuevas luces de carga. Esto se sumará a las actuales: ámbar cuando se está cargando, verde cuando está totalmente cargado, y las que indican el nivel de los propios AirPods al abrir la tapa.

Lo nuevo podría ser precisamente eso: que el estuche muestre el estado de carga incluso con la tapa cerrada. El mensaje del pop-up no lo especifica, pero parece apuntar a una mejora en la visibilidad del estado de batería sin necesidad de abrir el estuche, lo cual sería especialmente útil.

Además, iOS 26 ha añadido notificaciones que avisan cuando los AirPods han terminado de cargarse o necesitan ser cargados. Por si fuera poco, el estuche de los AirPods 4 y AirPods Pro 2 ya es capaz de emitir un sonido para avisar de que se está quedando sin batería. Pequeños detalles que marcan la diferencia.

Esta novedad, pese a ser parte de todo lo nuevo que llegará en iOS 26, no se puede probar a no ser que instales la beta del firmware de los AirPods, que es una especie de sistema que tienen los auriculares con el que se actualizan y añaden sus novedades. Por primera vez en años, Apple la lanzó para que el público la pudiera probar, pero al igual que las demás, hay que pensarse muy bien si instalarla o no.