iOS 26 es oficial: estas son todas las novedades y modelos compatibles

Vamos a contarte todas las novedades de iOS 26, la nueva actualización que Apple acaba de lanzar para los iPhone compatibles. Tras muchos años con el mismo diseño, la firma de Cupertino ha apostado por una nueva interfaz llamada Liquid Glass, que destaca por sus transparencias y efectos 3D. Estos no solo llegan al sistema en sí, sino también a las apps nativas y de terceros.

En este artículo te contaremos todas las novedades de iOS 26 más allá de su nuevo diseño, los modelos de iPhone compatibles con esta versión y algunas aplicaciones de terceros que ya se han adaptado. Además de iOS 26, Apple ha lanzado también las versiones oficiales de iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26 Tahoe y tvOS 26.

Novedades de iOS 26

La novedad más importante de iOS 26 es Liquid Glass. La nueva versión para los iPhone compatibles cuenta con una interfaz que destaca por las transparencias, el efecto cristal y los nuevos menús flotantes de las aplicaciones y de algunas partes del sistema. Todo cambia para dar un aspecto más moderno a los dispositivos de Apple, ya que Liquid Glass es oficial para el iPhone, el iPad, el Mac, el Apple Watch y el Apple TV.

Liquid Glass llega también a la pantalla de inicio, brindando la posibilidad de que los iconos sean transparentes, tanto en modo claro como oscuro. Además, la hora en la pantalla de bloqueo ahora cuenta con efecto 3D y puede hacerse mucho más grande para verla mejor. Esta nueva interfaz también destaca porque cambia dependiendo de la luz y de la posición del dispositivo.

Pantalla de inicio en iOS 26 Ángel Roca Difoosion

Llegan nuevas funciones de Apple Intelligence

Apple presentó Apple Intelligence con la intención de que los dispositivos tengan funciones de IA privadas y seguras. Hasta ahora teníamos un total de 12 funciones, pero con iOS 26 llegan algunas más. En primer lugar, la traducción en vivo a aplicaciones como Teléfono, Mensajes o Apple Music.

Por otro lado, Apple ha puesto a disposición de desarrolladores y público general sus modelos, tanto el que se ejecuta en la nube como el que lo hace en el dispositivo. Esto significa que con la app Atajos se podrán crear flujos de trabajo que confíen en Apple Intelligence. Y, por último, llega la integración con ChatGPT 5, el último modelo presentado por OpenAI.

También llegan mejoras a funciones que ya estaban disponibles, como Genmoji, que ahora permite crear dos emojis en uno, o Image Playground, que se integra con ChatGPT para poder generar imágenes con el chatbot de OpenAI. Pequeñas novedades que mejoran dos de las funciones más utilizadas del sistema de IA de la compañía.

Por último, Apple Intelligence se suma a las capturas de pantalla, permitiendo usar ChatGPT o hacer búsquedas en Google de lo que aparece en ellas. Además, si se trata de un texto, el iPhone podrá leerlo en voz alta o incluso resumirlo.

Apple Music recibe mucho mimo en iOS 26

Apple Music ha sido una de las aplicaciones que más cambios ha recibido. En primer lugar, llegan los álbumes a pantalla completa en la pantalla de bloqueo. Esto significa que, si escuchas uno compatible, la carátula se transformará en fondo de pantalla al pulsar en la miniatura del álbum.

Además, Apple Intelligence se integra en el servicio de música en streaming de la compañía, permitiendo la traducción de las letras en tiempo real. Eso sí, por ahora es difícil encontrar canciones compatibles con esta función, aunque se irá extendiendo poco a poco por el catálogo.

La novedad más destacada es, quizá, AutoMix. Se trata de una variante de Crossfade que, en lugar de eliminar los silencios entre canciones, mezcla el final de una con el inicio de la siguiente como lo haría un DJ. De este modo, las transiciones son mucho más fluidas. Al igual que la traducción, no funciona todavía en todas las canciones.

Otros cambios interesantes incluyen la posibilidad de fijar listas en el apartado principal de Apple Music o crear carpetas. Por supuesto, también llega Liquid Glass, que aporta un estilo moderno a la app con una nueva barra flotante donde se encuentran todas las secciones.

Otras novedades que llegan a iOS 26

iOS 26 es un sistema centrado en el rediseño de la interfaz del iPhone, por lo que no ha traído tantas novedades como versiones anteriores. Sin embargo, sí incluye pequeños cambios que los usuarios apreciarán, como los siguientes:

Una nueva app Cámara con Liquid Glass.

Aviso en la app Cámara para limpiar las lentes.

Nuevo modo de ahorro de batería inteligente y estimación del tiempo de carga.

Notificaciones de carga y de carga completa para los AirPods.

Cambios en la app Fotos que facilitan la navegación.

Nueva interfaz para las alarmas.

El Dock ahora es más grande.

Adaptación automática de los iconos de las apps de terceros al nuevo diseño.

Posibilidad de establecer cualquier canción como tono de llamada.

En definitiva, iOS 26 trae un nuevo diseño, mejoras en Apple Intelligence y pequeños detalles que completan la experiencia de uso del iPhone.

¿Qué iPhone son compatibles con iOS 26?

Aunque son pocos los modelos que se quedan fuera de esta actualización, al contrario de lo que sucedió el año pasado, iOS 26 deja fuera tres: iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR. Esto significa que son compatibles los iPhone 11 en adelante. Esta es la lista completa:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3ª generación)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

Así se ve la pantalla de bloqueo en iOS 26 Difoosion

Además de los mencionados, también serán compatibles con iOS 26 los nuevos iPhone 17, iPhone Air y iPhone 17 Pro, que la compañía presentó la semana pasada y que llegarán al mercado el próximo 19 de septiembre.

Estas aplicaciones ya son compatibles con iOS 26

¿Qué sería de una nueva versión de iOS sin apps de terceros? Hemos probado un total de 50 aplicaciones que ya cuentan con el nuevo diseño y te traemos algunas de las más destacadas para que las pruebes:

Gentler Streak : App de salud y forma física que promueve una vida más equilibrada teniendo en cuenta los descansos.

The Outsiders : App para atletas que ayuda a medir su nivel de preparación diaria con datos recopilados durante la noche.

Carrot Weather : App del tiempo muy distinta a la nativa, superpersonalizable y con detalles únicos.

Craft : Una de las mejores alternativas a Notas de Apple. Ha adaptado a la perfección el nuevo diseño con transparencias y menús flotantes.

Sofa : Excelente app para gestionar el tiempo libre.

Dark Noise : App de ruidos blancos que no solo adopta el nuevo diseño, sino que también integra los modelos de Apple Intelligence.

Lumy: Ideal para fotógrafos, ya que muestra las horas doradas, azules o del amanecer y atardecer.

Estas son solo algunas de las apps que ya se han actualizado para ser compatibles con iOS 26. La mejor forma de descubrir más es entrar en el App Store y actualizar las que tengas instaladas.