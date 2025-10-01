iOS 26.1 está a punto de llegar: estas son las novedades y la posible fecha de lanzamiento

Aunque tanto iOS 26 como iOS 26.0.1 ya se han lanzado, Apple sigue trabajando en las próximas versiones de su sistema operativo para el iPhone. Actualmente, la compañía tiene iOS 26.1 en fase beta, una actualización que podría llegar a lo largo de octubre con novedades interesantes.

Aún no hay una fecha de lanzamiento confirmada, pero, dado que Apple suele seguir un calendario muy similar cada año, es posible deducir cuándo podría publicarse la versión final de iOS 26.1 observando los lanzamientos anteriores. Si estabas esperando esta versión para actualizar tu iPhone, lo más recomendable es instalar antes iOS 26.0.1, ya que corrige numerosos errores.

¿Cuándo se lanzará iOS 26.1?

Apple es una compañía muy reservada con sus planes, pero también resulta bastante predecible en algunos aspectos. Cada mes de septiembre, por ejemplo, lanza sus nuevos iPhone casi siempre. Lo mismo ocurre con el software: sus ciclos suelen repetirse con precisión. Aunque Apple todavía no ha anunciado la fecha de lanzamiento de iOS 26.1, es posible anticiparla con bastante certeza.

Si miramos qué ha ocurrido en años anteriores, podemos deducir cuándo se podría lanzar este nueva versión, iOS 18.1 llegó el lunes 28 de octubre, iOS 17.1 el miércoles 25 de octubre e iOS 16.1 el lunes 24 de octubre. Es decir, el patrón es claro: finales de octubre. Por eso, todo apunta a que iOS 26.1 se lanzará a finales de mes, probablemente el lunes 27 de octubre, aunque podría adelantarse o retrasarse unos días.

¿Qué novedades tendrá iOS 26.1?

iOS 26.1 será la próxima gran actualización que llegará para todos los iPhone compatibles y veremos novedades interesantes. Entre ellas se encuentra la incorporación de ocho nuevos idiomas a Apple Intelligence y de cinco nuevos idiomas a las función de traducción en vivo de los AirPods, una función que por el momento no está disponible en Europadebido a la Ley de Mercados Digitales.

Por otro lado, Apple Music también llegará con novedades tras su gran renovación en iOS 26. Cuando iOS 26.1 sea oficial, será posible cambiar entre canciones deslizando a izquierda o derecha, tal y como ocurre en Spotify. Sin embargo, no solo se podrán hacer con el reproductor a pantalla completa, también haciéndolos sobre el mini reproductor.

Además, llegarán cambios de diseño a la app Calendario y se añadirá un toque de Liquid Glass a la app Teléfono. Apple solo ha lanzado la primera beta de esta nueva versión del sistema operativo, por lo que podrían llegar más funciones antes de su lanzamiento. Sin embargo, no parece que vaya a ser el caso y es posible que las novedades vistas sean las que llegarán.