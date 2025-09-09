iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max: Apple reinventa su gama con un nuevo diseño y el fin del 'Plus'

Cada mes de septiembre, el mundo de la tecnología se paraliza. Es el ritual anual, la keynote de Apple que marca el ritmo de toda una industria. Y como cada año, la pregunta que todos nos hacíamos era si serían capaces de volver a sorprendernos. Durante los últimos meses, los rumores apuntaban a un cambio de estrategia, a una reorganización profunda de la familia iPhone. Y hoy, desde el escenario del Steve Jobs Theater, Tim Cook no solo ha confirmado esos rumores, sino que los ha superado con creces.

La nueva familia iPhone 17 no es una simple actualización; es la respuesta de Apple a un mercado que pedía a gritos una renovación. Con el adiós definitivo al modelo "Plus" y la llegada de un ultradelgado iPhone Air, Apple no solo ha reorganizado su catálogo, sino que ha lanzado un mensaje muy claro: la era de la complacencia ha terminado.

La estrategia de Apple con el iPhone en los últimos años había sido, seamos sinceros, algo predecible. Un modelo estándar, una versión "Plus" que era básicamente lo mismo pero más grande, y los modelos "Pro" que se llevaban todas las innovaciones. Una fórmula que, aunque exitosa en ventas, empezaba a mostrar signos de agotamiento. El modelo "Plus", en particular, nunca llegó a cuajar del todo. Ahora, Apple ha decidido dar un golpe de timón, y el resultado es la gama de iPhone más interesante, coherente y, por qué no decirlo, emocionante de los últimos años.

En este caso, toca centrarse en los modelo core de la familia: los iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, que muy probablemente, sean los que mejores cifras de ventas vayan a conseguir a lo largo del próximo año 2026.

iPhone 17: la democratización de lo 'Pro'

iPhone 17 en varios colores Apple

El que hasta ahora era el modelo de entrada, el "hermano pequeño", este año da un salto de gigante y se convierte en una de las opciones más inteligentes de todo el catálogo. La primera gran noticia es que el iPhone 17 crece hasta las 6,3 pulgadas, igualando el tamaño del modelo Pro y ofreciendo un lienzo mucho más generoso para disfrutar del contenido.

Pero la verdadera revolución, la que muchos llevábamos años pidiendo, está en su pantalla. Por primera vez, el modelo estándar del iPhone incorpora la tecnología ProMotion, con una tasa de refresco adaptativa de hasta 120Hz. Se acabó el tener que conformarse con una pantalla de 60Hz en un móvil de casi mil euros. La fluidez al hacer scroll, al jugar o al navegar por la interfaz es ahora idéntica a la de sus hermanos mayores, un salto de calidad que se nota desde el primer segundo.

En cuanto al diseño, mantiene la esencia del iPhone 16, con su módulo de doble cámara en disposición vertical, pero con unos biseles ligeramente más finos. Y en su interior, late el nuevo chip A19, una bestia de rendimiento que, aunque no es la versión "Pro", garantiza una potencia más than suficiente para el 99% de los usuarios.

La cámara también recibe una mejora sustancial. Aunque mantiene el sistema de doble lente, con un sensor principal y un ultra gran angular, la cámara frontal da un salto hasta los 24 megapíxeles, ofreciendo unos selfies con mucho más detalle y calidad.

iPhone 17 Pro y 17 Pro Max: la bestia se viste de aluminio

Y llegamos a la joya de la corona, los modelos que definen el pináculo de la tecnología de Apple. Los nuevos iPhone 17 Pro y 17 Pro Max llegan con un cambio de diseño sorprendente y, para muchos, polémico: dicen adiós al titanio y vuelven al aluminio.

Pero no es un paso atrás. Apple ha desarrollado una nueva aleación de aluminio más resistente y ha rediseñado por completo la parte trasera, que ahora es una combinación de aluminio en la parte superior y cristal en la inferior, para seguir permitiendo la carga inalámbrica MagSafe. Este nuevo diseño, además de mejorar la durabilidad, viene acompañado de un nuevo módulo de cámaras, que ahora es horizontal y rectangular, abarcando casi todo el ancho del dispositivo.

En su interior, el nuevo chip A19 Pro y los 12 GB de memoria RAM prometen un rendimiento nunca visto en un iPhone, y la inclusión de una cámara de vapor para la refrigeración garantizará que esa potencia se mantenga estable incluso en las tareas más exigentes.

Pero es en la cámara donde los modelos Pro vuelven a sacar músculo. El iPhone 17 Pro Max se convierte en el primer iPhone de la historia en montar un sistema de triple cámara de 48 megapíxeles, con un sensor principal, un ultra gran angular y un teleobjetivo tetraprisma mejorado. Una configuración que, además, permitirá la grabación de vídeo en 8K por primera vez.

La cámara frontal también sube hasta los 24 megapíxeles en ambos modelos Pro, y se incluye un sistema de apertura variable en la cámara principal, lo que daría a los fotógrafos un control sobre la profundidad de campo similar al de una cámara réflex.

Precio y disponibilidad de los iPhone 17

La nueva familia iPhone 17 se podrá reservar a partir del próximo viernes 12 de septiembre, y saldrá a la venta de forma oficial el viernes 19 de septiembre. Los precios de partida son los siguientes:

iPhone 17: se mantiene en los 799 dólares .

iPhone 17 Pro: sube hasta los 1.099 dólares .

iPhone 17 Pro Max: se mantiene en los 1.199 dólares.

Con esta reorganización, Apple ha conseguido algo que parecía muy difícil: que su gama de iPhone vuelva a ser emocionante. Ha creado una familia de dispositivos con personalidades mucho más definidas, ha democratizado características clave como ProMotion y, sobre todo, ha demostrado que dejar de innovar nunca es el camino.