iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro Max, dos titanes y un destino: ¿Cuál merecerá la pena comprar?

La nueva línea iPhone 17 está a punto de aterrizar en tiendas y son muchos los consumidores que están esperando que se abra el periodo de reserva o precompra para adquirir sus nuevos y flamantes smartphones. Apple está a punto de anunciar un iPhone 17, un iPhone 17 Air, un iPhone 17 Pro y un iPhone 17 Pro Max por unos precios que oscilarán entre 900 y 1.000 euros.

En esta breve guía pasaremos a analizar las características que se han rumoreado sobre dos de los modelos de iPhone 17 que, consideramos, van a causar auténtico furor entre los compradores. Hablamos del iPhone 17 Air y del iPhone 17 Pro Max, ¿cuál de ellos merecerá la pena comprar?

iPhone 17 Air

Concepto del iPhone 17 Air iPadizaté

El iPhone 17 Air nace como una propuesta diferente a todo lo existente en el mercado. Pertenece a una gama completamente nueva del sector gracias a un impresionante diseño ultrafino con un grosor de tan sólo 5,5 milímetros y eso es algo que lo convierte en un smartphone único.

Viene equipado con una variante del chip A19 Pro del iPhone 17 Pro y del iPhone 17 Pro Max y es extremadamente ligero. Otra de las mayores sorpresas nos la encontramos en su diseño: su parte trasera incorpora una barra horizontal que recorre toda la superficie del terminal para acoger la cámara, el flash y otros componentes de hardware.

El terminal aterrizará en el mercado como un reemplazo de las ventas de lo que habría sido el sucesor del iPhone 16 Plus, pero con unas características muy dispares. El iPhone 17 Air cuenta con una pantalla Super Retina XDR con tecnología OLED que tiene una diagonal de 6,67 pulgadas y una tasa de refresco adaptativa de entre 1 Hz y 120 Hz.

Quizá la mayor desventaja —y no la única— frente al todopoderoso iPhone 17 Pro Max reside en su capacidad energética. Y es que el iPhone 17 Air es tan fino, tan fino, que Apple tuvo que sacrificar un poco de autonomía para que tuviera hueco entre todos los componentes de hardware. La firma californiana no ofrece datos técnicos acerca de las especificaciones técnicas de la batería, pero se cree que oscila entre 3500 mAh - 4000 mAh.

iPhone 17 Pro Max

Concepto del iPhone 17 Pro Google macRumors

Apple ha otorgado a su iPhone 17 Pro Max un procesador A19 Pro fabricando mediante un proceso de 3 nanómetros avanzado por TSMC. Su rendimiento será superior al del iPhone 17 Air, muy superior teniendo en cuenta el impulso que ofrecerá la batería y que, por descontado, también afecta a la velocidad de carga de ciertos recursos del sistema. Así que si estás pensando en comprar un teléfono para muchos años, sin duda es la mejor opción.

Por otra parte, cuenta con una pantalla ligeramente más grande que el iPhone 17 Air, con unas dimensiones de 6,9 pulgadas. Su panel OLED también cuenta con la tecnología Super Retina XDR y una frecuencia de actualización variable de entre 1 Hz y 120 Hz.

En su batería y en sus cámaras es donde más diferencias vamos a encontrar. El iPhone 17 Pro Max incorpora un módulo de triple cámara con lentes principal, ultra angular y teleobjetivo con sensores de imagen de 48 MP mientras que el iPhone 17 Air únicamente tiene una cámara de 48 MP. Este es un apartado a tener muy en cuenta si te gusta la fotografía o trabajas en algún empleo relacionado con la producción de contenidos multimedia.

Además del iPhone 17 Air y del iPhone 17 Pro Max, la nueva generación del iPhone llega con otros dos nuevos modelos: el iPhone 17 base y el iPhone 17 Pro. El evento especial de Apple tendrá lugar esta misma tarde, a las 19:00h en España (horario peninsular) y desde La Razón realizaremos una amplia cobertura del mismo en directo para que no te pierdas ni un detalle de la gala.