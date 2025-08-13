El iPhone 17 Air tendrá el chip A19 Pro, pero no será el mismo que el de los iPhone 17 Pro

El iPhone 17 Air está a punto de ser presentado como parte de la serie iPhone 17. Todo apunta a que Apple lo mostrará al mundo el próximo 9 de septiembre y ya conocemos prácticamente todos sus detalles. Centrándonos en el modelo Air, sería el más fino lanzado por la compañía, con novedades como un diseño renovado en la parte trasera, una sola cámara, construcción en titanio y el procesador A19 Pro.

Aunque se espera que el iPhone 17 Air incorpore el A19 Pro junto a 12 GB de RAM para un rendimiento óptimo con Apple Intelligence, una reciente filtración indica que no sería el mismo chip que equiparán los modelos Pro. Esta estrategia ya la hemos visto en varias ocasiones, como cuando los iPhone 16 montan el A18 y los iPhone 16 Pro, el A18 Pro.

Uno de los procesadores más avanzados, pero no tan bueno como el de los modelos Pro

Lo más curioso de todo es que Apple siempre encuentra la forma de diferenciar sus dispositivos, y en este caso lo hará con los chips. Según Fixed Focus Digital, el A19 Pro del iPhone 17 Air tendrá una GPU de 5 núcleos, mientras que el del iPhone 17 Pro subirá a 6. Solo un núcleo más, pero con una razón lógica: las limitaciones térmicas. Al ser más delgado, el 17 Air no podrá exprimir tanto el chip, aunque este “piense” que está en un modelo Pro.

Este rumor no es nuevo. En su momento, Ming-Chi Kuo dijo que el 17 Air montaría un A19 normal. En cuanto al iPhone 17 base, Fixed Focus Digital asegura que llevará el A19 estándar, como cabría esperar. Un dato que choca con lo dicho por Jeff Pu, quien en su día apuntó a un A18… para luego retractarse de forma bastante sorprendente.

En el día a día, con tareas como chatear, enviar correos o ver contenido, probablemente no se note la diferencia. Pero si nos vamos a terrenos más exigentes, como videojuegos o edición de vídeo, ahí sí podríamos encontrarla. Seguro que muchos creadores con acceso al iPhone 17 Air harán todo tipo de pruebas para medir su rendimiento.

También será interesante ver cómo lo promociona Apple. Está claro que su gran atractivo será el grosor, el más delgado de cualquier iPhone, pero habrá que exprimirlo al máximo. Apostamos a que Apple lo venderá como “el más potente en el cuerpo más delgado del mundo”. El iPhone 17 Air podría marcar tendencia. ¿Lo imitarán otros? Por ahora, el más delgado es el S25 Edge, así que la competencia será directa.