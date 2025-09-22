El iPhone 17 está siendo un éxito: Apple tiene que aumentar su producción diaria para poder satisfacer la alta demanda

El pasado viernes se lanzó oficialmente la serie iPhone 17 y todo apunta a que ha sido un éxito para la compañía. Y no solo por las largas colas que se formaron en los Apple Store de todo el mundo, sino también por la gran demanda que parecen estar registrando los modelos. De hecho, esta habría sido tan alta que habría obligado a Apple a aumentar su producción diaria.

Tal y como señala el medio The Information, la fuerte demanda del iPhone 17 habría llevado a la compañía a elevar la producción diaria del dispositivo. Este modelo incluye algunas de las funciones más esperadas por los usuarios, como la pantalla ProMotion con tasa de refresco de 120 Hz o el Always-On Display.

Una demanda que ha superado todas las expectativas

Según el informe de The Information, a principios de esta semana Apple pidió a Luxshare Precision, uno de los dos principales ensambladores del iPhone en China junto a Foxconn, que aumentara en torno a un 40% la producción diaria del iPhone 17 estándar, según confirmaron dos fuentes cercanas. Además, la compañía solicitó a un proveedor de piezas no eléctricas para ese modelo que elevara su producción diaria en aproximadamente un 30%, de acuerdo con un empleado de dicha firma.

Las reservas de los dispositivos se abrieron el pasado 12 de septiembre y el lanzamiento oficial fue el día 19 del mismo mes. Esto significa que Apple ya ha tenido dos ocasiones para comprobar la acogida del dispositivo, que habría sido superior a la esperada si los datos compartidos son ciertos.

En un principio, la compañía estimaba que la demanda se repartiría en un 25% para el iPhone 17, un 65% para los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, y apenas un 10% para el iPhone Air. Sin embargo, mientras la demanda del iPhone 17 ha superado las previsiones, la del Air se ha quedado por debajo. Según The Information, Apple confiaba en que muchos más usuarios estarían dispuestos a pagar por un iPhone más delgado.

En cuanto a los modelos Pro, los datos se mantienen estables. Disfrutan de una fuerte demanda, aunque no ha sido necesario aumentar su producción diaria. Lo que ha ocurrido con el iPhone 17 estándar entra dentro de lo previsible, teniendo en cuenta que se trata del modelo más asequible de la gama y al que poco se le puede reprochar.