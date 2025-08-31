El iPhone 17 Pro está a la vuelta de la esquina con estas 13 novedades que lo catapultarán a lo más alto

Apple está a punto de presentar su nueva línea de teléfonos móviles, la compañía californiana dirigida por Tim Cook celebrará un evento especial en el mes de septiembre para dar a conocer al mundo su nueva generación de productos iPhone 17. Adicionalmente, también se espera que los teléfonos móviles vengan acompañados por la actualización de varios modelos de Apple Watch e incluso el posible lanzamiento de unos AirPods Pro de tercera generación.

Todo parece indicar que la nueva generación del iPhone 17 asombrará al mundillo de la tecnología con cuatro revitalizados modelos:un iPhone 17 con un diseño inspirado en el iPhone 16, un iPhone 17 Air ultrafino y dos modelos de iPhone 17 Pro con un apasionante rediseño en su módulo de cámaras. Estamos a solo un par de semanas de su llegada así que hoy aprovecharemos la inminencia de su presentación oficial para dar a conocer qué novedades incorporará el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max en base a los rumores que circulan por la red.

Todas las novedades de los modelos iPhone 17 Pro

Las últimas informaciones que se barajan alrededor de la cadena de suministro de Apple sugieren que los modelos más avanzados de la línea iPhone 17 seguirán impulsando el mercado y se posicionarán en lo más alto del sector gracias a múltiples innovaciones tecnológicas y un gran lavado de cara del producto.

Un chasis de aluminio reemplazará al titanio

El iPhone 17 Pro llegaría con un cambio de diseño en su parte trasera Concepto del diseño del iPhone 17 Pro

Apple empleó un acabado de titanio aeroespacial de Grado 5 en sus anteriores ediciones del iPhone para ofrecer una mayor resistencia a golpes y arañazos, dado que se trata de una aleación que se caracteriza por ser muy ligera y de gran dureza. No obstante, todo parece indicar que este año la firma de Cupertino reemplazará el titanio por un chasis de aluminio. En la parte trasera, tendríamos una parte de aluminio y otra de vidrio.

Un rediseño del módulo de cámaras

Concepto del iPhone 17 Pro Google macRumors

Tanto el iPhone 17 Air como el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max se postrarán ante un radical y revolucionario rediseño que desatará uno de los mayores cambios en la historia del iPhone. Un iPhone que lleva siguiendo un diseño continuista desde hace muchos años. Su módulo de cámaras se asentará sobre una protuberancia mucho más amplia que se extenderá por toda la área superior trasera del teléfono y tendrá un aspecto rectangular.

Una nueva posición para el logo de la manzana mordida

Concepto del iPhone 17 Pro MacRumors

Los cambios de diseño presentes en los modelos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max favorecerán un cambio en la posición del logo de la manzana mordida de Apple. Al parecer, la compañía habría puesto el logo de su marca un poco más abajo, no estaría tan centrado pero seguiría permaneciendo en la parte trasera de los teléfonos.

Una opción con acabado nanotexturizado

iPad Pro 2024 Apple

Se rumorea que los modelos iPhone 17 Pro contarán con una nueva capa antirreflectante con un acabado mate que sería mucho menos propensa a arañazos. Esta tecnología bien podría estar relacionada con el acabado nanotexturizado del panel OLED de la última generación del iPad Pro.

Un nuevo sistema de antenas

La tecnología 5G promete revolucionar nuestras vidas Archivo

La próxima generación del iPhone incluirá todo tipo de pequeños detalles que englobarán un mayor conjunto de mejoras, como un renovado sistema de antenas alrededor del módulo de cámaras trasero. Esta novedad del iPhone 17 Pro y del iPhone 17 Pro Max proporcionará mayores velocidades en las conexiones 5G, LTE, Wi-Fi y Bluetooth. Esto podría significar la llegada del sucesor del chip C1.

Un chip A19 Pro

El chip A19 estará fabricado mediante una técnica de 3 nanómetros de tercera generación Difoosion

TSMC volverá a fabricar los chips del iPhone. Esta vez, será un procesador A19 para los modelos base y un chip A19 Pro para los terminales más avanzados. En teoría, este procesador se ha fabricado mediante un proceso de 3 nanómetros de tercera generación e incorpora mejoras de rendimiento y de eficiencia energética.

Una mayor autonomía

iOS 19 tendría una mejor gestión de la batería Apple

Esta será una de las novedades más aplaudidas por parte de los consumidores. Los rumores indican que el iPhone 17 Pro Max volverá a ostentar la corona del iPhone con mayor batería de la historia. Apple por fin podría dar el salto a los 5.000 mAh de capacidad energética. Esto, sumado a las mejoras en la eficiencia energética del procesador, incrementará notablemente la autonomía de los terminales.

Un gran salto a los 12 GB de memoria RAM

Apple lanzará los iPhone 17 Pro en septiembre Ángel Roca Difoosion

Apple siempre se ha posicionado por detrás de la competencia en cuanto a especificaciones técnicas de hardware se refiere. No obstante, sus terminales siempre han rendido al mismo nivel que otros dispositivos de electrónica contemporáneos. Pero ahora los modelos iPhone 17 Pro por fin van a dar el salto a los 12 GB de memoria RAM y esto va a implicar un impulso espectacular en términos de rendimiento para el software de iOS 26.

Una cámara frontal de 24 MP

iPhone 16 Pro Max de Apple Sergio Ortiz Difoosion

Hasta ahora, las últimas generaciones del iPhone incorporaban una cámara para selfies con un sensor de 12 megapíxeles. Este año, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max mejorarán su cámara frontal con un sensor de imagen de 24 megapíxeles. Lo cual, por cierto, no implica necesariamente una mejora en la calidad de los resultados fotográficos, pero sí indica la clara presencia de novedades muy interesantes.

Una lente teleobjetivo de 48 MP

Así podría ser el módulo de cámaras de los iPhone 17 Pro Majin Bu

El iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max aterrizaron en el mercado con un nuevo sensor de 48 MP para la lente ultra gran angular del módulo trasero de cámara. Y ahora, con el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, Apple incluirá un sensor de 48 MP también en la lente teleobjetivo. De esta manera los tres sensores contarían con 48 MP, si los rumores son ciertos.

Un nuevo sistema de refrigeración

Sistema de refrigeración de una cámara de vapor Celsianic

Otra de las grandes novedades que catapultarán a los iPhone 17 Pro a lo más alto del mercado residirá en un sistema de refrigeración más complejo basado en una cámara de vapor que ofrecerá una mayor disipación del calor. De esta manera Apple evitará otra polémica con el sobrecalentamiento de su iPhone.

Una sorprendente novedad en la grabación de vídeo

Maqueta no oficial de iPhone 17 Pro Difoosion

Apple añadirá una nueva opción para grabar vídeo desde la cámara frontal y desde la cámara trasera de forma simultánea. Otros rumores apuntan a que los modelos iPhone 17 Pro incluirán soporte para grabación de vídeo a 8K.

Nuevos colores

Colores de los iPhone 17 Pro Sonny DIckson

Finalmente, también se ha estado rumoreando que los modelos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max aterrizarán en tiendas con dos nuevos colores: un azul grisáceo y un naranja más cálido y brillante.

Estas son todas las novedades que esperamos de cara al lanzamiento del iPhone 17 Pro y del iPhone 17 Pro Max. El evento de presentación se celebraría el día 9 de septiembre de 2025. Sin embargo, por ahora todavía no hay nada confirmado.