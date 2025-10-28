El iPhone 18 prepara un cambio en el Control de cámara que nadie esperaba

Apple quiere simplificar el diseño del Control de cámara en los futuros iPhone 18 con el objetivo de reducir costes, según ha revelado un conocido filtrador chino. Este cambio no afectará a sus funciones, sino a la forma en la que se integrarán los sensores bajo su superficie.

El actual botón de cámara de los iPhone 17 utiliza sensores capacitivos y de presión situados bajo una capa de cristal de zafiro. La capa capacitiva detecta los gestos táctiles, mientras que el sensor de presión reconoce los diferentes niveles de fuerza para ejecutar toques, pulsaciones y deslizamientos.

Apple prepara un nuevo Control de cámara más simple para el iPhone 18

Según la cuenta de Weibo Instant Digital, Apple planea eliminar la capa capacitiva y mantener únicamente el sistema de detección por presión para lograr todas las funciones del botón en los iPhone 18 y iPhone 18 Pro. Un enfoque más simple, pero igual de preciso, que además abarataría los costes de fabricación.

Este nuevo diseño sería similar al de dispositivos como el OPPO X8 Ultra o el vivo X200 Ultra, donde los sensores de presión son capaces de distinguir entre toques suaves, pulsaciones firmes o gestos de deslizamiento. Apple buscaría así un equilibrio entre sofisticación y durabilidad.

En futuras generaciones, el filtrador afirma que la compañía podría introducir cerámicas piezoeléctricas para ofrecer una respuesta háptica localizada. Esto encajaría con los rumores que apuntan a que Apple está trabajando en botones completamente sólidos, una transición que culminaría con el iPhone del 20º aniversario.

Instant Digital también quiso desmentir los rumores que hablaban de la desaparición del Control de cámara en los iPhone 18 tras el cambio de visión por parte de la compañía con el control, que ahora es simplemente un botón para abrir la cámara y hacer fotos por defecto. Apple no lo eliminará, sino que lo simplificará para hacerlo más eficiente. El sistema actual resulta caro de producir y, además, genera reparaciones costosas tras la venta y es complicado de acosumbrarse a él.

Los iPhone 18 Air, Pro, Pro Max y el modelo plegable llegarían en septiembre de 2026, mientras que los iPhone 18 y iPhone 18e lo harían un año más tarde, en 2027. Todo apunta a que este nuevo Control de cámara marcará una nueva etapa en la evolución del diseño de los iPhone.