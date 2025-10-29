El iPhone del 20 aniversario carecería de botones físicos: ¿cómo lo lograría Apple?

Quedan unos dos años para que Apple presente el iPhone que celebrará el 20 aniversario del dispositivo y la compañía quiere hacerlo por todo lo alto. Ya sabemos varios detalles sobre dicho modelo, como que provocaría el salto del iPhone 18 al iPhone 20 para hacer coincidir el número con lo que quiere conmemorarse o que será un dispositivo todo pantalla con el Face ID bajo la pantalla.

El reconocido filtrador Instant Digital ha compartido en su cuenta personal de Weibo nuevos detalles sobre el iPhone del 20 aniversario: carecerá de botones físicos. ¿Cómo lo conseguirá Apple? A través de botones hápticos, tal y como ocurre en el trackpad de los MacBook, donde no se pulsa nada, sino que es una superficie completamente plana.

El iPhone del 20 aniversario tendría botones hápticos

De ser cierto, no sería la primera vez que los iPhone cuentan con botones hápticos. De hecho, los iPhone 7 y iPhone 7 Plus fueron los primeros en tenerlos, concretamente su botón de inicio. Apple cambió el botón de inicio, donde se alojaba el Touch ID, de un mecánico a uno háptico. Sí, lo que tenían los iPhone 7 y iPhone 8 no era un botón en sí. Posteriormente, el iPhone X —nombrado así por celebrar el décimo aniversario del iPhone— lo eliminó.

Este tipo de botones se ha relacionado con los iPhone. De hecho, estuvo rumoreándose durante mucho tiempo la posibilidad de que este tipo de botones formasen parte de los iPhone 15 Pro, llegándose a decir que los botones de volumen iban a ser un solo botón deslizante. Sin embargo, el Proyecto Bongo —que es como se conoce internamente— fue cancelado y Apple sigue investigando para añadirlos en el iPhone, el iPad o el Apple Watch.

El plan de la compañía sería que el iPhone del 20 aniversario fuese el elegido para incluir los botones hápticos. Según el filtrador, Apple estaría muy avanzada en dicho proyecto y lo conseguiría gracias a unos botones con retroalimentación háptica. Lo más sorprendente de todo es que el Control de cámara formaría parte de este ambicioso plan, pese a que se trabaja en hacerlo más simple en la serie iPhone 18, que llegará en 2026.

Apple lleva tiempo experimentando con nuevas formas de interacción y esta evolución parece tener sentido. El reto es grande: lograr que los botones sigan sintiéndose reales pese a integrarse en el marco. Según los rumores, Apple usaría vibraciones con audio y un algoritmo basado en IA para simularlos. Si el iPhone 20 es todo pantalla, el desafío será aún mayor.