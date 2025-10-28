El iPhone del 20 aniversario tendrá una revolucionaria tecnología en su cámara

Apple habría iniciado una de las hojas de ruta más importantes de la gama iPhone en los últimos años, la cual incluirá un iPhone especial cada año hasta 2028, cuando se lanzará un segundo modelo plegable de tipo concha. Sin embargo, un año antes, en 2027, la compañía presentaría el modelo del 20 aniversario.

No sabemos cómo se llamará este dispositivo ni si Apple optará por denominarlo iPhone XX o iPhone 20, pero lo que parece seguro es que la compañía no usará el número 19 para que el 20 coincida con ese año. De momento, se sabe que podría ser un dispositivo sin marcos y con Face ID bajo la pantalla, y recientemente se han filtrado detalles sobre su cámara.

La cámara revolucionaria del iPhone 20 será gracias a la tecnología LOFIC

La filtración proviene directamente de la cuenta coreana yeux1122 en la red social Naver. Según el filtrador, Apple planea implementar en la cámara del iPhone 20 la tecnología LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor, en inglés), que permite que cada píxel almacene diferentes cantidades de luz según el brillo de la escena. En otras palabras, en lugar de flaquear en las partes con mucha luz o con mucha sombra, el sensor es capaz de gestionar la iluminación de forma inteligente y registrar el mayor rango posible en una sola imagen.

Que un sensor de este tipo llegue a un iPhone sería una auténtica revolución, ya que, en la práctica, puede capturar detalles en las zonas más difíciles de una fotografía, como las altas luces o las sombras más profundas. De hecho, el sensor LOFIC es capaz de alcanzar hasta 20 pasos de rango dinámico. A modo de comparación, solo las cámaras de cine más profesionales logran algo similar, acercándose a la percepción del ojo humano.

Según la filtración, la compañía de la manzana mordida ya se encuentra trabajando en ello y podría tener listos los dispositivos con este nuevo sensor el próximo año, pero la firma de Cupertino preferiría esperar a 2027 para que el sensor LOFIC sea una de las grandes novedades del iPhone del 20 aniversario.

Lo que está claro es que la compañía quiere repetir lo que hizo con el iPhone X en 2017, un modelo que sentó las bases de toda una década. No se sabe durante cuánto tiempo marcará tendencia el iPhone del 20 aniversario, pero seguro que no dejará a nadie indiferente. Todo apunta a que será como una pieza de cristal y que uno de los sueños del exjefe de diseño Jony Ive podría hacerse realidad, ya que un iPhone de este tipo siempre fue su objetivo.