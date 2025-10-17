El iPhone plegable podría ser más barato de lo que se pensaba: el secreto está en su bisagra

Todo apunta a que Apple lanzará su primer iPhone plegable tan pronto como el año que viene, y que destacará por algunas características con respecto a las propuestas de la competencia. Una de ellas sería su bisagra, la cual apenas se notaría gracias a un nuevo método que habría desarrollado Apple. Y es precisamente en la bisagra donde estaría el secreto de que el dispositivo podría ser más barato de lo esperado.

Tal y como ha indicado el analista y experto en la cadena de suministro de la firma de Cupertino, Ming-Chi Kuo, la bisagra del iPhone plegable podría costarle a la compañía unos 70 u 80 dólares por unidad, frente a los 100 o 120 dólares que se estimaban en un principio. Gracias a este ahorro, el precio del iPhone plegable podría reducirse y no superar los 2.000 dólares que se habían fijado como precio de partida.

Una bisagra que seguirá siendo de calidad pese a ser más barata de fabricar

Lo mejor de todo es que esta bajada de precio no implicaría el uso de materiales de peor calidad con el fin de ahorrar costes, sino un cambio en la fabricación, que sería mucho más eficiente. Según Ming-Chi Kuo, Foxconn —la empresa encargada de fabricar el primer iPhone plegable de Apple— ha mejorado su capacidad de producción y sus métodos de montaje.

Gracias a este ahorro en las bisagras, el iPhone plegable podría tener un precio de entre 1.800 y 1.900 dólares, mucho menos de los 2.000-2.500 dólares que apuntaban las primeras estimaciones. Aunque el coste de las bisagras no ha bajado demasiado, cuando se produce en masa los márgenes son mucho más amplios. Este ahorro lo aprovecharía Apple para ajustar el precio final del dispositivo.

Todo apunta a que llegará en septiembre del año que viene y que, además de por su bisagra, también destacará por sus materiales y su construcción. Se espera que Apple utilice una combinación de titanio y acero para el cuerpo, el cual podría ser más delgado que el iPad Pro al estar desplegado. La compañía ya ha demostrado ser capaz de lanzar un dispositivo delgado y resistente con el iPhone Air.

Apple no ha confirmado que vaya a lanzar un dispositivo plegable, pero todo apunta a que así será. De hecho, Samsung Display ha confirmado recientemente que comenzará la producción de paneles plegables para un cliente estadounidense al que no quisieron mencionar. El iPhone plegable sería el segundo dispositivo que Apple lanzaría como parte de tres generaciones totalmente nuevas, una línea que culminaría con el modelo del 20.º aniversario.