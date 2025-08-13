Ni iPhone ni Samsung: este es el nuevo smartphone con la mejor cámara del mundo

El trono de la fotografía móvil tiene un nuevo y rotundo rey. Según el último y exhaustivo análisis del laboratorio independiente DXOMARK, el nuevo HUAWEI Pura 80 Ultra ha conseguido la puntuación más alta jamás registrada, coronándose oficialmente como el smartphone con la mejor cámara del mundo.

El Pura 80 Ultra ha obtenido una increíble puntuación global de 175 puntos, una cifra que no solo lo sitúa en lo más alto, sino que lo distancia de forma considerable de sus competidores más directos. Con este lanzamiento, HUAWEI ha conseguido destronar al que hasta ahora era el líder, el OPPO Find X8 Ultra, que se queda "descolgado" con 169 puntos. El podio lo completan el Vivo X200 Ultra, seguido del anterior buque insignia de HUAWEI, el Pura 70 Ultra, y del iPhone 16 Pro Max de Apple, que queda relegado a una sorprendente quinta posición.

Aunque es cierto que las clasificaciones de DXOMARK a menudo generan controversia, sus análisis siguen siendo uno de los benchmarks más completos y respetados de la industria. Y en este caso, el veredicto es unánime y demoledor.

Un rendimiento fotográfico casi perfecto

Según el análisis de DXOMARK, el HUAWEI Pura 80 Ultra no solo es el mejor en la puntuación general, sino que domina en prácticamente todas las categorías individuales. Ha sido clasificado como el número uno en fotografía con la cámara principal, en retratos con efecto bokeh y en fotografía con teleobjetivo.

Los expertos del laboratorio han elogiado casi todos los aspectos de su rendimiento fotográfico. Destacan su excelente rango dinámico y una exposición increíblemente precisa en casi todas las situaciones. La reproducción del color es magnífica y los tonos de piel se capturan con una naturalidad asombrosa, incluso en las condiciones de luz más complicadas.

El nivel de detalle, tanto en foto como en vídeo, es altísimo, el autoenfoque es rápido y preciso, y el nivel de ruido se mantiene bajo control, incluso en escenas con muy poca luz. Su modo retrato, gracias a una excelente separación del sujeto y el fondo, y la calidad de su teleobjetivo dual, lo convierten en una auténtica bestia para este tipo de fotografía.

Los pequeños "peros" de una cámara casi perfecta

A pesar de este rendimiento sobresaliente, el análisis de DXOMARK también señala un par de pequeños puntos débiles. Los expertos notaron ligeras inestabilidades ocasionales en la exposición y el color en algunas escenas muy concretas. También mencionan que las texturas pueden parecer ligeramente artificiales en condiciones de luz muy difíciles.

En el apartado de vídeo, aunque la estabilización es muy eficaz, se han detectado algunos artefactos visuales como cambios de tono o ghosting en ciertas situaciones.

Pequeños detalles que, sin embargo, no empañan un resultado global que roza la perfección. Con este Pura 80 Ultra, HUAWEI no solo recupera el trono de la fotografía móvil, sino que establece un nuevo estándar de calidad que pone el listón muy, muy alto para el resto de la industria.

Habrá que ver, eso sí, si la inminente llegada de modelos como los Google Pixel 10 Pro, iPhone 17 Pro, vivo X300 y OPPO Find X9 consiguen darle la vuelta de nuevo a la situación.