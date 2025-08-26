El iPhone tendrá tres rediseños consecutivos que culminarán con el modelo del 20 aniversario

El mes que viene, Apple presentará la serie iPhone 17, pero el verdadero protagonista será el modelo Air, un iPhone que destacará por un grosor de poco más de 5 mm. Su construcción en titanio, junto al nuevo diseño que llegará con iOS 26, combinará a la perfección con esta renovación, que dará el pistoletazo de salida a tres años de cambios importantes.

El iPhone 17 Air será el primero de los tres modelos renovados que Apple tendría planeado lanzar en los próximos tres años, incluido 2025. Tras la llegada del modelo Air este año, en 2026 llegaría el iPhone plegable, un dispositivo tipo libro que destacará por su bisagra invisible y sus materiales de construcción, culminando en 2027 con el modelo del 20 aniversario.

La hoja de ruta más ambiciosa de la gama iPhone de los últimos años

Así lo ha comentado el analista Mark Gurman en la última entrega de su boletín semanal, Power On. Esta hoja de ruta encaja a la perfección con las declaraciones de Tim Cook, en las que aseguró que aún había espacio para innovar dentro de la gama iPhone. Según Gurman, este plan comenzaría con el lanzamiento del iPhone 17 Air, un modelo ultrafino que serviría como preparación para el iPhone plegable de 2026.

El próximo año llegaría ese esperado iPhone plegable. Tras siete años de desarrollo, la compañía habría conseguido el objetivo que se marcó antes de iniciarlo: una bisagra casi invisible. Dicho iPhone tendría un diseño tipo libro, con una pantalla de 8 pulgadas al abrirse y de unas 6 pulgadas al estar cerrado. Otros aspectos destacados serían su grosor —más fino que un iPad Pro al estar abierto— y la incorporación de Touch ID.

En 2027, Apple lanzaría el modelo del 20 aniversario, que destacaría por la ausencia casi total de marcos y un aspecto similar a una pieza de cristal, uno de los grandes objetivos de Jony Ive, exjefe de diseño de Apple. Otro detalle llamativo sería su diseño curvo, aunque más allá de esto aún no se conocen más características.

Si todos estos detalles se confirman, la gama iPhone de los próximos años será una de las más interesantes de su historia. Mientras personalidades de Apple como Eddy Cue, jefe de servicios, creen que quizá no exista un iPhone dentro de diez años, otros como John Ternus, jefe de hardware, opinan que la hoja de ruta de Apple es la más ambiciosa hasta la fecha.