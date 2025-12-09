Jamás la considerará arte, pero Leonardo DiCaprio sí ve el potencial de la IA en el cine

Leonardo DiCaprio está de celebración pues su última película como protagonista, Una batalla tras otra, del director Paul Thomas Anderson, ha conseguido nada menos que 9 nominaciones en los Globos de Oro, incluida la de Mejor actor principal en una comedia o musical, lo que le incluye a él.

Sin embargo, el también intérprete de Los asesinos de la luna o de la próxima y esperada Heat 2, secuela del éxito de 1995 de Michael Mann, tiene tiempo para otros menesteres más allá de festejos, con un tema tan candente que tiene a toda la industria del entretenimiento en vilo: la inteligencia artificial.

Arte, no

En una entrevista concedida a la revista Time, que lo ha nombrado Entertainer of the Year, DiCaprio expone una postura tan crítica como matizada sobre el uso de la IA en Hollywood. El actor reconoce que lamenta profundamente que profesionales experimentados puedan perder su trabajo debido a estas herramientas, pero al mismo tiempo admite que su irrupción en el audiovisual ya es un hecho al que la industria deberá adaptarse.

DiCaprio sostiene además que, por brillante que pueda parecer, la inteligencia artificial nunca podrá considerarse arte. Argumenta que toda obra artística auténtica debe nacer de un ser humano, de su sensibilidad y de su experiencia vital, algo imposible para un sistema entrenado con datos preexistentes.

Para ilustrar esto mismo no duda en poner ejemplos y menciona mashups musicales generados por IA que imitan a artistas como Michael Jackson, The Weeknd o A Tribe Called Quest: piezas insiste sorprendentes y técnicamente impecables que, sin embargo, desaparecen con rapidez en la corriente efímera del contenido digital.

El actor considera que estos resultados carecen de humanidad y de arraigo emocional, elementos imprescindibles para que una obra perdure. Su diagnóstico coincide con el de otros cineastas de renombre que han cargado con fuerza contra la IA. Guillermo del Toro la ha rechazado de manera tajante, James Cameron ha prohibido su uso generativo en las secuelas de Avatar, con Jenna Ortega y Bong Joon Ho expresando igualmente su preocupación al respecto.

Pero tiene sus ventajas

A pesar de su negativa a aceptar la IA como arte, DiCaprio sí reconoce que puede ser una herramienta útil. Para él, podría servir como apoyo para que nuevos cineastas generen imágenes, secuencias o propuestas formales imposibles de concebir con los medios tradicionales. Lo define como un posible catalizador que permita "hacer algo que nunca hayamos visto antes".

El actor tuvo tiempo para reflexionar sobre el futuro del medio, preguntándose qué podría ser lo próximo que sacuda al público en un momento en el que tantos avances técnicos ya han movido el listón de lo posible. En ese contexto, considera que la IA podría desempeñar un papel relevante, siempre que se entienda como complemento y no como sustituto del talento humano.