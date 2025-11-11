Jamie Dimon, director de JPMorgan: “Dentro de unos años, en Occidente se trabajará 3,5 días a la semana gracias a la IA”

La automatización inteligente está dejando de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta cotidiana. En menos de una década, la inteligencia artificial ha pasado de automatizar tareas rutinarias a redactar informes, programar código o analizar grandes volúmenes de datos en segundos.

Este salto tecnológico, según los expertos, no solo cambiará el tipo de empleo disponible, sino también la duración y la estructura de la jornada laboral. Informes del World Economic Forum y de McKinsey estiman que la IA podría aumentar la productividad mundial hasta un 30 % en los próximos veinte años, abriendo la puerta a una reducción significativa de las horas trabajadas sin pérdida de eficiencia.

En ese contexto, la reflexión de Jamie Dimon, consejero delegado del gigante financiero JPMorgan Chase, ha reavivado el debate sobre cómo será el trabajo del futuro. Durante el Foro Empresarial de Estados Unidos, celebrado en Miami, el banquero aseguró que la revolución tecnológica conducirá a una semana laboral de tres días y medio en las economías desarrolladas: “Dentro de 20, 30 o 40 años, la gente en Occidente trabajará tres días y medio a la semana y disfrutará de una vida maravillosa”, declaró.

Lejos de ser una especulación teórica, las palabras de Dimon reflejan la transformación interna de su propia empresa. JPMorgan ha desplegado una de las mayores infraestructuras de inteligencia artificial del sector financiero. Más de 2.000 ingenieros desarrollan modelos avanzados de IA, mientras que unos 150.000 empleados los utilizan semanalmente en la detección de fraudes, conciliaciones contables, análisis legales o marketing de precisión.

El objetivo, explica Dimon, no es reemplazar personas, sino liberarlas de tareas repetitivas. Sin embargo, advierte que el proceso no estará exento de consecuencias: “Esto destruirá empleos. La gente debe dejar de ignorar el problema”. Por eso insiste en que empresas y gobiernos deben planificar la reconversión laboral, ofrecer formación tecnológica y garantizar una transición justa hacia el nuevo modelo.

La economía de la IA: eficiencia, energía y desigualdad

El máximo ejecutivo de JPMorgan subraya que el auge de la IA no puede compararse con el de internet a principios de siglo. “Su desarrollo exige una enorme cantidad de energía y capital”, señaló en Miami. Algunos proyectos, dijo, “no conseguirán los recursos necesarios y acabarán siendo burbujas”.

Para Dimon, la IA solo será sostenible si se combina con infraestructura energética sólida, criterios éticos claros y una distribución equitativa de los beneficios productivos. En su opinión, la clave no está en detener la innovación, sino en gobernarla con responsabilidad.

Tres pilares para una semana laboral más corta

El escenario de jornadas de 3,5 días no se logrará de forma automática. Dimon identifica tres condiciones para hacerlo viable:

Modernizar los datos empresariales, de modo que las IA trabajen con información precisa y útil.

de modo que las IA trabajen con información precisa y útil. Invertir en energía y capacidad de procesamiento, para sostener el crecimiento tecnológico.

para sostener el crecimiento tecnológico. Crear alternativas de empleo dignas para los trabajadores desplazados por la automatización.

Solo así, afirma, el avance tecnológico podrá traducirse en una mejora real de la calidad de vida y no en una brecha social más profunda.

La visión del director de JPMorgan puede parecer optimista, pero no es aislada. Varios economistas, entre ellos Daron Acemoglu y Erik Brynjolfsson (MIT), sostienen que la IA puede reducir la carga laboral sin frenar el crecimiento, siempre que los beneficios se redistribuyan de forma equilibrada.

Dimon lo resume de manera pragmática: “La tecnología tiene sus inconvenientes. La usan personas malintencionadas. Pero hay que aprovecharla”. Si su predicción se cumple, las próximas generaciones podrían vivir en un mundo donde el jueves marque el inicio del fin de semana, y la productividad ya no se mida en horas, sino en inteligencia.