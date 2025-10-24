Jensen Huang, CEO de NVIDIA, y la eterna lucha entre China y Occidente: "No estamos muy por delante"

Suele decirse que la competencia es buena y hace mejorar a todas las partes en liza. Es algo que se aplica de forma más habitual para prácticas deportivas, pero que también tiene su vertiente en otros ámbitos como el estudio, las artes, la investigación y el desarrollo. Si además de eso, se suma una rivalidad histórica, el duelo toma tintes decisivos.

Trasladar eso al plano tecnológico actual supone mirar de manera inevitable a una parcela y a dos bloques: la inteligencia artificial y los avances que se lleven a cabo en ella desde Estados Unidos y China. Dos potencias entre quienes las relaciones no atraviesan su momento más plácido tras la restricción anunciada desde Pekín a la exportación de tierras raras y la respuesta de la administración Trump de subir los aranceles a los productos chinos.

Una carrera en la que NVIDIA juega un papel central al proporcionar chips e infraestructura de inteligencia artificial. Su director ejecutivo, Jensen Huang, abordó recientemente las inversiones estratégicas de NVIDIA en empresas como OpenAI y señaló su punto de vista acerca de esa batalla por ver qué bloque logra antes los mayores avances.

Ventaja repartida por factores

Jensen Huang acudió a comienzos de octubre al espacio de la televisión estadounidense CNBC Squawk Pod y allí reconoció que, pese a lo que pueda parecer, China y Occidente se encuentran en una posición pareja en sus evoluciones y aplicaciones de la inteligencia artificial, desmintiendo a aquellos que consideran que Asia está quedando rezagada: “En general, diría que no estamos muy por delante. Si miras toda la pila, están muy por delante en energía”, apuntó Huang.

Ahí, el director ejecutivo de NVIDIA hizo una demostración de cuál es su campo de especialización al respecto. La inteligencia artificial no requiere tan solo de investigadores, de especialistas, de modelos de lenguaje y de información con la que alimentarlos. Exige, y exigirá todavía más en el futuro, grandes cantidades de energía, y ahí, bajo la opinión de Jensen Huang, es donde China cuenta con ventaja hasta el momento.

Energía, chips e infraestructuras. Tres ejes fundamentales sobre los que reposa el desarrollo de la inteligencia artificial y, tal como destacó el propio Jensen Huang, en cada uno de ellos parece haber un bloque destacado por el momento, si bien y a tenor de las pruebas más recientes y el uso de los distintos modelos a nivel global, los asistentes y herramientas desarrollados en Estados Unidos están, a su modo de ver, por delante de DeepSeek y el resto de competidores orientales:

“China está muy por delante de nosotros en energía. Estamos muy por delante en chips. Están justo ahí en infraestructura. Están justo ahí en modelos de IA. Nuestros modelos son mejores en general. La IA abierta es mejor”

Aspectos en los que ni uno ni otro bloque es capaz de desmarcarse de manera definitiva de su clásico rival, con puntos de ventaja para cada uno. Un escenario que obliga a redoblar esfuerzos y al que Jensen Huang considera que habría que prestarle atención, puesto que la carrera por la IA entre EE.UU. y China es muy reñida, situando el riesgo geopolítico como una de sus principales preocupaciones, ya que está "fuera de nuestro control."