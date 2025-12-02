Jensen Huang, CEO de NVIDIA, revela la clave de su éxito: "Hay trabajo duro y trabajo increíblemente duro y, en mi caso, estoy en el trabajo increíblemente duro"

El año 2025 que afronta su último mes ha tenido un protagonista destacado en la industria tecnológica: la inteligencia artificial. De su auge se extraen otros vencedores: OpenAI, Google, Anthropic y Xai, pero por encima de ellos destaca una compañía de la que todos dependen en mayor o menor medida: NVIDIA.

El fabricante de unidades de procesamiento gráfico, fundamentales para el entrenamiento y desarrollo de los diferentes modelos de inteligencia artificial, ha visto cómo el despegue definitivo de la IA ha tenido un efecto inmediato en su imagen y en la cotización de sus acciones.

Los datos hablan por sí solos: NVIDIA superó en el mes de julio una capitalización bursátil de 4 billones, siendo la primera firma en alcanzar esas cotas. Ese dato, de por sí, sería suficiente para enmarcar como triunfal el año de la compañía que lidera Jensen Huang, pero no se quedó ahí. Tal es su importancia y el respaldo que están dando los inversores que antes de acabar octubre fue capaz de elevar dicha valorizaciónpor encima de los 5 billones de dólares.

El calendario laboral de Jensen Huang no tiene festivos ni descansos

Las circunstancias han favorecido y confluido para ello, pero también el incansable trabajo que reconoce llevar a cabo Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, quien asume que le cuesta desconectar de sus funciones tanto por responsabilidad como por el hecho de que disfruta haciendo lo que hace.

Así lo reconoció el propio Huang en una conferencia mantenida dos años atrás con Nicolai Tangen, director ejecutivo del Norges Bank Investment Management, la división de inversión del banco central de Noruega. En ella, el máximo dirigente de NVIDIA confesó que su implicación con el trabajo es máxima, hasta el punto de no descansar ni un solo día:

“Hay trabajo duro y trabajo increíblemente duro y en mi caso estoy en el trabajo increíblemente duro. Trabajo todos los días, no hay un solo día que pase sin trabajar, y si no estoy trabajando, estoy pensando en trabajar”

La exigencia de una compañía con el peso en la industria tecnológica que sustenta NVIDIA requiere de una dedicación que ni mucho menos rehúye Jensen Huang, quien ha establecido una rutina para mantener el ritmo que exige su posición: se acuesta a las 21:30 y se levanta a las 5:00 para comenzar a trabajar.

Jensen Huang ha establecido esos horarios para aprovechar al máximo el tiempo, si bien admite que no se trata de una rutina con la que se sienta incómodo y estresado. Más bien al contrario, puesto que, tal como indicó a Nicolai Tangen, gran parte de sus quehaceres diarios le sirven como terapia relajante: “Me relajo todo el tiempo, disfruto relajándome en el trabajo, sí, trabajar me relaja, resolver problemas me relaja, lograr algo me relaja, y lo más relajante es simplemente pasar tiempo con mi familia, hacer cualquier cosa me relaja”, confesó con una sonrisa delatora.

Una filosofía de vida que puede ser una de las claves del éxito de NVIDIA y del futuro que se dibuja para la compañía. Con la inteligencia artificial en pleno proceso de mejoría de sus modelos y de perfeccionamiento de capacidades, el papel de la firma estadounidense líder en fabricación de unidades de procesamiento gráfico se antoja clave y con ello, su techo apunta a estar aún más alto que en la actualidad bajo el mando de un dedicado Jensen Huang.