John Giannandrea, uno de los máximos responsables del fracaso de Siri, se retira

Apple ha anunciado recientemente que John Giannandrea, vicepresidente de IA de Apple, deja su cargo y se retirará en primavera de 2026. Mientras tanto, su rol pasará a ser el de asesor desde ahora hasta que abandone la compañía el año que viene, y será Amar Subramany, exinvestigador de IA de Microsoft, quien ocupe su puesto.

El fichaje de Amar Subramany no es casualidad. Antes de asumir el cargo de vicepresidente de la división de IA en Microsoft, trabajó en Google durante 16 años, donde estuvo al mando de Gemini. Es un punto que la compañía de la manzana valora enormemente y una de las razones por las que ha decidido realizar este fichaje, tal y como ha indicado en su anuncio.

De Subramany destacan su experiencia tanto en inteligencia artificial como en aprendizaje automático, y Apple pretende que sea clave en la hoja de ruta actual con la que quiere innovar en el campo de la IA, mejorar Siri y potenciar las funciones de Apple Intelligence. Subramany también tendrá que reportar a Craig Federighi, actual vicepresidente de software de Apple.

Una nueva reestructuración que se veía venir

Aunque John Giannandrea llegó desde Google con el objetivo de impulsar a Apple en el campo de la inteligencia artificial, lo cierto es que esas mejoras nunca llegaron. Se dice que, en 2022, fue el propio Giannandrea quien aseguró que ChatGPT quedaría en nada, y fue bajo su mando cuando se presentaron unas nuevas funciones de Siri que todavía no han llegado y que el propio equipo encargado del asistente ni siquiera conocía.

Además, algunos de los equipos de los que se encargaba Giannandrea pasarán a ser responsabilidad de Sabih Khan y Eddy Cue. Khan es el nuevo COO de Apple tras tomar el testigo de Jeff Williams, quien dejó la compañía el mes pasado. Por otra parte, Eddy Cue seguirá siendo el vicepresidente senior de la división de Servicios.

El CEO de Apple, Tim Cook, ha querido mostrar a Giannandrea su agradecimiento por todo el trabajo realizado en los últimos años y dar la bienvenida al nuevo encargado del equipo de inteligencia artificial de la compañía. También ha querido reconocer la labor de Federighi, quien es el responsable de todo el entramado desde hace algunas semanas.

La compañía necesitaba realizar un cambio de este tipo tras las marchas hacia otras empresas que está sufriendo, especialmente dentro del equipo de IA, la mayoría con destino a Meta. También han salido miembros del equipo de diseño, que en su mayoría se han marchado a io, la nueva startup de Jony Ive, exjefe de diseño de Apple.

Todo apunta a que Apple lanzará la nueva versión de Siri en primavera de 2026, por lo que Giannandrea actuará como asesor en este lanzamiento. Se espera que el motor de la nueva versión del asistente de Apple sea Gemini, por lo que la contratación de Amar Subramany tendría aún más sentido. Que Apple haya anunciado algo así dice mucho de las intenciones que hay detrás y sugiere que lo que están desarrollando, por fin, estará a la altura.