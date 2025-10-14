John Sculley, antiguo CEO de Apple, sobre OpenAI: “Es el único rival serio de la compañía desde 1990"

Actualmente hay dos visiones muy distintas sobre el papel que la inteligencia artificial desempeñará en el futuro de Apple. Mientras algunos consideran que se trata de una herramienta más dentro del ecosistema de la compañía, otros creen que representa el mayor desafío al que se ha enfrentado la firma de Cupertino en décadas.

Entre estos últimos se encuentra John Sculley, antiguo CEO de Apple, quien dirigió la compañía entre 1983 y 1993, una etapa clave para su consolidación como gigante tecnológico. En una charla reciente en Nueva York, el ejecutivo sorprendió con unas declaraciones que no han pasado desapercibidas entre los expertos de la industria.

El exdirectivo considera que Apple se enfrenta a una competencia real por primera vez en más de treinta años. Según su punto de vista, OpenAI ha cambiado las reglas del juego, convirtiéndose en una amenaza directa por la forma en que ha revolucionado el concepto de software y el uso de los llamados agentes inteligentes.

Para Sculley, Apple “no ha sido históricamente fuerte en inteligencia artificial” y deberá moverse rápido para no quedarse atrás si no quiere perder relevancia frente a las compañías que están marcando el ritmo del sector.

OpenAI, el primer rival serio de Apple en tres décadas

El exCEO sostiene que estos nuevos sistemas inteligentes, capaces de ejecutar tareas complejas por sí mismos, representan el futuro de la computación, y que Apple todavía se encuentra en las primeras fases de esa transformación. Según su análisis, el futuro pasa por integrar hardware y software de forma más profunda para ofrecer experiencias verdaderamente autónomas, algo que OpenAI está consiguiendo con su enfoque centrado en la nube y el aprendizaje continuo.

Es el único rival serio de la compañía desde 1990.

Además, Sculley destacó el papel de Jony Ive, antiguo diseñador de Apple, en el proyecto que desarrolla junto a Sam Altman, asegurando que su colaboración simboliza el cambio de paradigma de la industria pese a los problemas que estarían sufriendo durante el desarrollo: “ya no se trata de crear dispositivos, sino de construir sistemas que piensen y actúen por el usuario”.

Sea como fuere, las declaraciones del exdirigente de Apple eflejan una preocupación compartida por muchos dentro del sector: que la próxima gran batalla tecnológica no se librará en el terreno del hardware, sino en el de la inteligencia artificial. Y, por primera vez en mucho tiempo, Apple parece tener delante a un rival que realmente puede ponerla contra las cuerdas.