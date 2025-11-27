Jürgen Schmidhuber, uno de los padres de la IA, anuncia el fin del empleo humano… y no falta tanto

Cada vez que dictamos un mensaje al móvil o traductor, estamos tocando una pequeña parte del largo trabajo que hizo Jürgen Schmidhuber.

Este científico alemán, considerado uno de los padres de la IA, fue quien co-creó la memoria LSTM, la base que permitió que las redes neuronales profundas despegaran y que hoy sostienen gran parte de la IA que usamos casi a diario.

Pero esto fue el comienzo, y esta IA que empezó traduciendo textos ahora va más allá. Schmidhuber ya no habla del presente: su mirada está puesta en el futuro y en una fecha concreta: 2042.

El reloj hacia 2042 ya está corriendo

Según sus cálculos, ese será el año en que la inteligencia artificial supere definitivamente a la humana. Y con ello, el trabajo humano tal y como lo conocemos dejará de ser necesario.

Su pronóstico crea un sentimiento de incomodidad, ya que esto implica aceptar que los humanos ya no seremos el centro del mundo. Sin embargo, él lo plantea como una oportunidad: una transición hacia una economía de abundancia, donde la IA produzca tanto que la escasez no vuelva a ser una posibilidad.

Lo curioso es que, según Schmidhuber, la automatización no empezará por los oficios manuales, como siempre se pensó, sino por los trabajos de oficina.

Que si se piensa, es más lógico: es mucho más fácil programar algo para responder correos, resumir documentos o preparar informes repetitivos que crear una IA que haga de un plomero que diagnostica cañerías antiguas y resuelve imprevistos. “Los robots aprenderán a operar máquinas, pero arreglar una tubería es más complejo que jugar al ajedrez”, resume con ironía.

Pero 2042 es solo la primera parada. La segunda la marca en 2029, cuando predice la aparición de las primeras inteligencias artificiales capaces de auto-replicarse.

Es decir, una máquina autónoma que se fabrica a sí misma,sin intervención humana constante.

Si su cálculo es correcto, estamos viviendo la recta final del período histórico en el que el trabajo humano es el centro de la economía.

Pero esta teoría lleva a todos los expertos a la misma preocupación: si la superinteligencia decidirá deshacerse de nosotros.

La verdadera cuestión que se debe plantear no es si la IA nos reemplazará, sino cómo vamos a prepararnos para un mundo en el que el humano deje de ser el engranaje central por el que gira todo.