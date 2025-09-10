Kate Hudson y un melenudo Hugh Jackman cantan 'Sweet Caroline' en el primer tráiler de 'Song Sung Blue', ya con fecha de estreno

El 25 de diciembre de este año llega a los cines 'Song Sung Blue', una de esas películas que tienen pinta de convertirse en planazo navideño. Hugh Jackman y Kate Hudson dan vida a Mike y Claire Sardina, un matrimonio de Milwaukee que a finales de los 80 decidió montar Lightning & Thunder, una banda tributo a Neil Diamond. Y a partir de ahí, su vida dio un giro radical.

Este drama musical, dirigido por Craig Brewer, quien ya tiene experiencia mezclando drama y música en títulos como Hustle & Flow (2005) o el remake de Footlose (2011), se inspira en hechos reales y en el documental de Greg Kohs estrenado en 2008. De hecho, el propio Kohs figura como productor ejecutivo, lo que da una garantía de que la esencia de la historia original se conserve.

Tráiler de 'Song Sung Blue', una historia real convertida en musical

Ambientada en el Milwaukee de 1989, la película sigue a este matrimonio desde la precariedad hasta los escenarios, mostrando cómo el poder de la música puede reinventar vidas y fortalecer vínculos. Básicamente, la historia va de dos músicos en apuros que forman una banda tributo a Neil Diamond y encuentran una salida. Vamos, una historia que habla de segundas oportunidades y demuestra que nunca es demasiado tarde para enamorarse y perseguir tus sueños.

¿Lo más comentado de este primer tráiler? En primer lugar, la transformación física Jackman, que además de quitarse su característica barba (algo que ya ha hecho en otras ocasiones), luce melena, patillas y los típicos atuendos brillantes del icónico cantante. Por su parte, Kate Hudson, que hace apenas un año publicó su primer disco Glorious, demuestra que tiene tablas en la música y aporta autenticidad a los números.

En el avance se escuchan clásicos como 'Cherry, Cherry' y 'Sweet Caroline', con la pareja interpretándolos en directo y demostrando una química que traspasa la pantalla. Junto al tándem protagonista, destacan nombres como Michael Imperioli, Jim Belushi, Ella Anderson, Fisher Stevens, Mustafa Shakir y la artista francesa King Princess, que debuta en el cine.