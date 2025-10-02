'Kill Bill' vuelve al cine como una sola película con, además, 7 minutos de material inédito y otros cambios

Kill Bill llegó a los cines de todo el mundo en dos partes, como ya sabemos, estrenadas estas en octubre de 2003 y abril de 2004. Aunque Quentin Tarantino siempre la concibió como un único film de más de cuatro horas, finalmente se dividió en dos volúmenes que juntos recaudaron más de 330 millones de dólares en taquilla.

Eso cambiará a finales de este año: Kill Bill: The Whole Bloody Affair, el montaje íntegro que une los dos volúmenes, regresará a los cines el próximo 5 de diciembre de 2025. El anuncio ha llegado de la mano de Lionsgate, su distribuidora, que ha confirmado copias en 35 mm y también en 70 mm para aquellas salas que permitan una mayor calidad y resolución.

Mientras los seguidores esperan la décima y probablemente última película de Tarantino como director, que ya sabemos no será The Movie Critic, proyecto descartado hace unos meses, el cineasta no está parado. En estos momentos trabaja en el guion de un spin-off de Érase una vez en… Hollywood centrado en Cliff Booth, el doble de acción interpretado por Brad Pitt, uno de los personajes más celebrados de su filmografía reciente.

Los cambios de The Whole Bloody Affair

El montaje que se verá en diciembre elimina el final en suspense del Vol. 1 y la apertura a modo recopilatorio del Vol. 2, presentándose como un relato continuo tal y como fue concebido inicialmente. Además, la película incluirá una secuencia animadainédita de siete minutosy medio, nunca vista hasta ahora en salas.

Sobre el lanzamiento, el propio director ha declarado: "La escribí y la dirigí como una sola película, y me alegra poder dar a los fans la oportunidad de verla así. La mejor manera de disfrutar Kill Bill: The Whole Bloody Affair es en un cine, en glorioso 70 mm o 35 mm. ¡Sangre y vísceras en pantalla grande en todo su esplendor!".

¿La veremos en España?

Por el momento, Lionsgate solo ha confirmado el lanzamiento en Estados Unidos. No se han detallado planes específicos para otros países, pero el estudio maneja los derechos de distribución internacional de varios títulos de Tarantino, como Reservoir Dogs, Jackie Brown o Malditos bastardos.

Dado el éxito global original de Kill Bill, que superó los 330 millones de dólares en taquilla mundial, es razonable pensar que el montaje definitivo acabe llegando también a otros territorios, ya sea mediante estrenos en cines o a través de acuerdos con socios locales de distribución.