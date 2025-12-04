El Kremlin bloquea Roblox por “propaganda peligrosa” y refuerza su censura digital

Según la agencia estatal TASS, el organismo de comunicaciones Roskomnadzor ordenó el bloqueo de Roblox tras determinar que la plataforma albergaba contenido “prohibido” por la ley rusa, incluyendo grupos de apoyo al colectivo LGBT y comunidades temáticas sobre cuestiones políticas y sociales.

Roblox, con más de 70 millones de jugadores activos diarios y una base de más de 70 millones de descargas móviles solo en Rusia, permite a los usuarios crear y compartir sus propios mundos virtuales, de forma similar a Minecraft.

Su popularidad entre niños y adolescentes ha convertido la plataforma en un espacio de socialización masiva, con miles de desarrolladores independientes creando contenido. Las autoridades rusas argumentan que el juego contenía material “extremista” y violaba la legislación que prohíbe la “propaganda de relaciones no tradicionales” en espacios públicos o digitales.

Un veto con trasfondo ideológico

El caso de Roblox se enmarca en laLey de Información y Protección Infantil, endurecida en 2022 para penalizar cualquier contenido considerado inmoral o “contrario a los valores tradicionales”. La norma se ha usado para censurar películas, libros y redes sociales, y ahora alcanza también a los videojuegos.

El grupo Roskomsvoboda, defensor de los derechos digitales, denunció el bloqueo como “una nueva forma de censura masiva”. Según la organización, el Kremlin utiliza la etiqueta de “extremismo” para controlar la cultura digital y silenciar comunidades que promueven la diversidad o el pensamiento crítico.

Fuera del país, Roblox también enfrenta polémicas por la seguridad y el contenido de su plataforma. En Estados Unidos, los fiscales generales de Texas y Luisiana investigan posibles fallos en la protección de menores frente a depredadores sexuales. En respuesta, la compañía ha anunciado una verificación facial obligatoria desde enero de 2026 para acceder a las funciones de chat, una medida que ha generado debate por sus posibles riesgos de privacidad.

Además, Roblox ha pedido a los desarrolladores que clasifiquen los juegos con temas “sociales, políticos o religiosos sensibles” para restringir su acceso a menores de 13 años, una decisión que ha sido criticada por colectivos del sector que la consideran una forma de censura encubierta.

El bloqueo de Roblox se suma a una lista cada vez mayor de servicios prohibidos en Rusia, incluidos Instagram, Facebook, Twitch y LinkedIn. Los expertos interpretan estas medidas como parte de un aislamiento digital deliberado, en el que Moscú sustituye plataformas globales por servicios locales supervisados por el Estado.

Hasta el momento, Roblox no ha respondido oficialmente al veto ruso. Sin embargo, el bloqueo deja fuera a millones de jugadores y a una comunidad activa de desarrolladores que usaban la plataforma para generar ingresos o exportar contenido.

Con esta decisión, Moscú refuerza su estrategia de aislamiento digital y demuestra hasta qué punto el control del espacio virtual se ha convertido en una herramienta política más del Kremlin.