El lanzamiento oficial de iOS 26 se acerca, pero Apple podría lanzar iOS 18.6.2 muy pronto

Estamos en pleno proceso beta de iOS 26, pero Apple sigue lanzando versiones estables de iOS 18 para todos aquellos usuarios que hayan decidido no instalar la beta en su dispositivo. La semana pasada, la compañía publicó la versión oficial de iOS 18.6.1, y parece que pronto podría hacer lo propio con la versión final de iOS 18.6.2.

La información, compartida por el medio especializado en Apple, MacRumors, procede de una cuenta privada de X que en el pasado ya ha ofrecido predicciones certeras sobre el software de la compañía. De hecho, fue dicha cuenta la primera fuente en señalar cuándo veríamos las betas públicas de los nuevos sistemas operativos.

¿Qué novedades tendrá iOS 18.6.2?

Lo más probable es que iOS 18.6.2 no incluya grandes novedades. Conviene recordar que iOS 18.6.1 se lanzó para restablecer la función de medición de oxígeno en sangre del Apple Watch en Estados Unidos, que ahora muestra los datos en el iPhone para no incumplir las patentes de Masimo, razón por la cual Apple tuvo que retirar la función en enero del año pasado.

También hay que tener en cuenta que el proceso beta de iOS 26 está a punto de concluir, por lo que su lanzamiento oficial podría producirse en menos de tres semanas, una semana después de la presentación de la serie iPhone 17 el próximo 9 de septiembre. Eso significa que, como tal, ya no veremos grandes novedades, y que iOS 18.6.2 será probablemente una versión centrada en la corrección de errores.

Por tanto, iOS 18.6.2 será, quizá, una de las últimas versiones de iOS 18 para los iPhone compatibles con iOS 26. Los modelos que se quedan fuera de la nueva actualización —iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR— seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad.

Otro detalle importante es que, si finalmente se trata de una versión destinada a solucionar errores, como parece, será recomendable actualizar los dispositivos para beneficiarse de dichas correcciones. Apple siempre aconseja mantener el software al día, así que, aunque iOS 18.6.2 esté disponible solo durante unas semanas, convendrá instalar la actualización.