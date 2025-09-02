El legado de 'John Wick' sigue vivo: Prime Video estrena 'Ballerina' con Ana de Armas esta misma semana

Prime Video da el pistoletazo de salida a septiembre con un menú variadito que mezcla rock, nieve y mucha pólvora. La primera parada es The Runarounds, la nueva serie del creador de 'Outer Banks', que convierte los garajes de Wilmington en el escenario donde un grupo de chavales intenta montar la banda de su vida. A la vez, Liam Neeson vuelve a enfrentarse a carreteras imposibles en 'Ice Road: Vengeance', secuela de la película de 2021. Y, para rematar, esta semana también podremos disfrutar de Ana de Armas en Ballerina, el spin-off de 'John Wick' situado entre la tercera y la cuarta entrega de la saga, con cameos de Keanu Reeves, Ian McShane y Anjelica Huston.

Las novedades de Prime Video de esta semana (del 1 al 7 de septiembre)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes, te dejamos un resumen de las 4 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Prime Video:

The Runarounds - lunes 1 de septiembre

- lunes 1 de septiembre Ice Road: Vengeance - miércoles 3 de septiembre

- miércoles 3 de septiembre Ballerina - viernes 5 de septiembre

- viernes 5 de septiembre Confidence Queen - sábado 6 de septiembre

The Runarounds

Después de graduarse en la Universidad de Wilmington, en Carolina del Norte, un grupo de amigos decide pasar el verano persiguiendo su sueño: montar una banda de rock y ver hasta dónde son capaces de llegar. Entre ensayos, primeras giras y canciones que nacen casi de la nada, tienen que enfrentarse a los líos típicos de esa edad: amores inesperados, celos, ensayos a deshoras, amistades que se ponen a prueba por rivalidades y decisiones que pesan más de lo esperado. ¿Será la música solo una aventura o el inicio de su futuro?

La serie consta de 8 capítulos, con una duración aproximada de 60 minutos cada uno. Está disponible en Prime Video desde ayer, lunes 1 de septiembre.

Ice Road: Vengeance

Mike McCann (Liam Neeson) es un camionero acostumbrado a jugarse el pellejo en carreteras imposibles. En esta ocasión, viaja al Himalaya para cumplir la última voluntad de su hermano: esparcir sus cenizas en el Everest. Sin embargo, lo que debía ser un viaje íntimo se acaba convirtiendo en una lucha contrarreloj cuando un grupo de mercenarios bloquean la carretera y amenazan a un autobús lleno de turistas, además de a una aldea entera que queda atrapada en el conflicto. Obligado a tomar las riendas, utiliza su experiencia al volante para enfrentarse a las traicioneras rutas de montaña y al clima extremo, acompañado de Dhani (Fan Bingbing), una guía local que sabe mejor que nadie lo que significa sobrevivir en ese terreno hostil.

La película tiene una duración de 1 hora y 53 minutos. Estará disponible en Prime Video a partir de mañana, miércoles 3 de septiembre.

Ballerina

Tras una infancia marcada por la pérdida, Eve Macarro (Ana de Armas) fue criada en un entorno donde la danza y la disciplina se convirtieron en parte de su entrenamiento diario. Pero bajo esa apariencia de bailarina delicada, se esconde una asesina letal que ha sido ferozmente adiestrada por los Ruska Roma. Cuando descubre la verdad sobre la muerte de su familia, emprende un viaje de venganza contra los responsables con un objetivo, enfrentándose a enemigos cada vez más poderosos, traiciones inesperadas y a un pasado que regresa para ponerla a prueba. Su camino es solitario, pero su propósito lo tiene claro: quiere vengar la muerte de su padre, cueste lo que cueste.

La película tiene una duración de 2 horas y 5 minutos. Estará disponible en Prime Video a partir de mañana, viernes 5 de septiembre.