Lenovo anuncia una gran cantidad de novedades durante la IFA 2025

Los diferentes fabricantes de productos tecnológicos están aprovechando su presencia en la IFA 2025 para presentar todas sus novedades para este año. Así, después de desvelarte todos los dispositivos de las marcas Anker, soundcore y eufy anunciados en esta feria, ahora te venimos a hablar del Innovation World 2025, un evento celebrado por Lenovo en IFA 2024 en el cual la marca china ha lanzado una gran variedad de productos impulsados por Inteligencia Artificial que abarcan desde estaciones de trabajo profesionales hasta consolas portátiles, tablets y móviles de la marca Motorola.

Estos son todos los dispositivos que ha anunciado Lenovo durante la IFA 2025

En primer lugar, Lenovo se ha centrado en el segmento empresarial, renovando su catálogo de portátiles para profesionales con el lanzamiento el nuevo ThinkPad P16 Gen 3, un PC de trabajo que está equipado con procesadores Intel Core Ultra 200HX de hasta 24 núcleos y con una NPU integrada que te permitirá realizar todo tipo de tareas de IA.

El nuevo ThinkPad P16 Gen 3 es ideal para realizar tareas con IA Lenovo

Asimismo, la marca ha anunciado las nuevas estaciones de trabajo ThinkPad P1 Gen 8 y ThinkPad P16v Gen 3 que destacan por contar con un gran equilibrio entre potencia y portabilidad, una nueva versión de la ThinkPad X9 Aura Edition en un elegante acabado 'Blanco Glacial' que cuenta con hasta 40 TOPS de rendimiento en IA, el ThinkVision™ P40WD-40, un monitor curvo ultra-ancho de 39,7 pulgadas con una resolución de 5120 x 2160 píxeles y conexión mediante un único cable Thunderbolt 4 y nuevos docks inteligentes como el ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock 7500, el cual es capaz de gestionar hasta tres pantallas 8K.

Pero eso no es todo, ya que Lenovo también se ha atrevido a mostrar productos futuristas como el ThinkBook VertiFlex, un portátil con pantalla rotatoria de 14 pulgadas que puede usarse en vertical o el Smart Motion Concept, un soporte con control por gestos y seguimiento facial centrado principalmente en la ergonomía.

El ThinkBook VertiFlex es uno de los dispositivos futuristas mostrados por Lenovo en la IFA 2025 Lenovo

Por supuesto, Lenovo no se ha olvidado del público gamer, ya que ha presentado varios dispositivos realmente interesantes.

El primero de ellos es la segunda generación de su consola portátil más popular, una Lenovo Legion Go (8.8”, 2) que cuenta con una pantalla OLED de 8,8 pulgadas a 144 hercios, con un procesador AMD Ryzen Z2 Extreme respaldado por hasta 32 GB de memoria RAM y por hasta 2 TB de almacenamiento interno y con unos mandos TrueStrike que han sido rediseñados con una disposición de botones más inteligente para ofrecer una mayor ergonomía.

La nueva consola portátil de Lenovo, la Legion Go (8.8”, 2) Lenovo

La nueva Lenovo Legion Go (8.8”, 2) estará disponible para su compra este mismo mes con un precio de lanzamiento que partirá desde los 999 euros.

El segundo producto gaming lanzado por Lenovo es el Legion Pro 7, un portátil para gamers que está equipado con una pantalla OLED de 16 pulgadas a 240 hercios, con un procesador AMD Ryzen 9955HX3D, con una memoria RAM de hasta 32 GB y con una tarjeta gráfica dedicada firmada por NVIDIA, en concreto la RTX 5080.

El Lenovo Legion Pro 7 es el nuevo portátil gaming de la marca Lenovo

El Lenovo Legion Pro 7 saldrá al mercado en octubre de 2025 y se podrá adquirir en varias configuraciones de memoria con unos precios que empezarán en los 2.899 euros.

En tercer lugar, Lenovo ha presentado el LOQ Tower 26ADR10, un PC gaming de sobremesa que cuenta con una iluminación personalizable ARGB que resulta visible a través del panel lateral transparente, que monta procesadores AMD Ryzen 8000 series y GPUs NVIDIA 50-Series y que integra hasta 64GB de memoria RAM DDR5 5200MHz, hasta 4TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 4 y 2 ranuras de expansión para discos duros HDD.

El nuevo LOQ Tower 26ADR10 se podrá comprar el mes que viene con un precio de lanzamiento que empezará en los 999 euros.

El nuevo Lenovo LOQ Tower 26ADR10 Lenovo

El complemento perfecto para este PC gaming de sobremesa son los tres nuevos monitores de la serie Legion Pro OLED lanzados recientemente por Lenovo, los Lenovo Legion Pro 32UD-10, 27UD-10 y 27Q-10. Estos tres monitores gaming cuentan con espacios de color sRGB 99% y DCI-P3, con soporte para Dolby Vision®, HDR TrueBlack 400, AMD FreeSync Premium Pro y VESA Adaptive Sync, con pantallas de 26,5 y 32 pulgadas con hasta 240 hercios de refresco y con una amplia conectividad con tres puertos USB-A, un puerto USB-C, dos puertos HDMI 2.1 y un puerto DisplayPort 1.4.

Los nuevos Lenovo Legion Pro 32UD-10, 27UD-10 y 27Q-10 estarán disponibles para su compra a lo largo de los próximos dos meses con los siguientes precios oficiales de lanzamiento:

Lenovo Legion Pro 32UD-10: desde 899 euros

Lenovo Legion Pro 27UD-10: desde 859 euros

Lenovo Legion Pro 27Q-10: desde 599 euros

El Legion Pro 32UD-10 es el nuevo monitor gaming de Lenovo Lenovo

El último dispositivo gaming presentado por la firma son las nuevas Lenovo Legion Glasses Gen 2 unas gafas que aportan a los usuarios una pantalla más fina, ligera y brillante para disfrutar de sus juegos y contenidos favoritos en privado y que incluyen una actualización de software gratuita que proporciona soporte de Modo 3D para un listado creciente de juegos 2D. La función de Modo 3D, la cual pronto estará disponible con Legion Space para todos los portátiles Lenovo Legion de 10ª generación con Windows 11 y para el nuevo Legion Go (8.8”, 2), se lanzará con soporte inicial para más de 20 juegos, a los que se irán añadiendo nuevos títulos de manera progresiva.

Estas gafas Lenovo Legion Glasses Gen 2 estarán disponibles a partir de noviembre de 2025 por un precio que todavía no ha sido revelado.

En lo que respecta a los dispositivos para movilidad, Lenovo ha anunciado dos nuevas tablets equipadas con IA: la Yoga Tab y la Idea Pad Plus.

La más avanzada de las dos es la Yoga Tab, una tableta que cuenta con una pantalla 3.2K PureSight Pro de 11,1 pulgadas que dispone de 800 nits de brillo máximo y de una tasa de refresco de 144Hz, con un procesador Snapdragon 8 Gen 3 Mobile que equipa una NPU de 20 TOPS para las tareas de IA y con un sistema de sonido formado por 4 altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos.

La nueva Lenovo Yoga Tab con su funda teclado y su lápiz capacitivo Lenovo

Así, la Lenovo Yoga Tab es un asistente de IA híbrido intuitivo e inteligente que es capaz de generar texto, refinar ideas o traducir información gracias a Lenovo Smart AI Input, una funda teclado 2 en 1 que cuenta con una tecla dedicada llamada 'Smart Key', la cual puede crear transcripciones y resúmenes al instante aprovechando la conversión de voz a texto en tiempo real que usa Lenovo AI Live Transcript, además de Google Gemini y Circle to Search.

La tablet Lenovo Yoga Tab se podrá comprar este mismo mes de septiembre por un precio anticipado que partirá desde los 499 euros.

Por su parte, la Lenovo Idea Pad Plus pesa alrededor de 0,53 kilos, tiene un grosor de tan solo 6,29 milímetros, está equipada con una pantalla 2.5K de 12,1 pulgadas con una resolución DCI-P3 del 96 % y un brillo máximo de 800 nits, con un procesador MediaTek Dimensity 6400, con una batería de 10.200 mAh que promete hasta 13 horas de reproducción de vídeo con una sola carga y llega cargada de funciones de IA como Google Gemini, el chatbot de IA de la gran G, 'Circle to Search' y Lenovo AI Notes, una herramienta que te permitirá simplificar y pulir la redacción y resumir contenido.

La nueva Lenovo Idea Pad Plus en su color gris luna Lenovo

La Lenovo Idea Pad Plus se podrá comprar este mismo mes en tres acabados: gris luna, gris nube y rosa arena por un precio de lanzamiento que parte desde los 299 euros.

Finalmente, Lenovo también ha actualizado el catálogo de móviles de Motorola con tres nuevos dispositivos: los edge 60 neo, moto g06 y moto g06 power.

El motorola edge 60 neo es un dispositivo compacto y elegante que cuenta con un sistema de triple cámara premium en el que destacan un sensor principal Sony LYTIA™ y un sensor telefoto dedicado y con moto ai, la suite de IA integrada de Motorola que te permitirá mejorar las fotografías y aumentar tu productividad en el uso diario.

En lo que respecta a los nuevos moto g06 y moto g06 power, debes saber que son dos terminales que están equipados con una pantalla de 6,88 pulgadas, con opciones de almacenamiento de hasta 12 GB de memoria RAM (usando RAM Boost) y de hasta 256GB de almacenamiento interno, con un sistema fotográfico donde el gran protagonista es un sensor principal de 50MP impulsado por IA, con un sistema de audio inmersivo compatible con Dolby Atmos y con funciones de IA como 'Circle to Search' de Google.

Tal como su nombre indica, el moto g06 power destaca por su gran autonomía, ya que incluye una batería de 7000 mAh que promete hasta 2,5 días de uso ininterrumpido con una sola carga.