El cambio de diseño de WhatsApp que solo llegará a los iPhone

Apple lanzará en poco más de una semana la versión oficial de iOS 26, una nueva actualización para iPhone que llegará con nuevas funciones, así como un nuevo diseño que ya conocemos como Liquid Glass. Este nuevo material destaca por sus transparencias, su nuevo aspecto visual o sus nuevos menús flotantes en la parte inferior.

Este diseño no sólo está disponible en iOS o en las apps nativas de Apple, también lo estará en aplicaciones de terceros que quieran adoptarlo y ya hay muchas de ellas como la app de notas Craft, la app de salud Gentler Streak o la app de hidratación WaterMinder que lo están preparando en sus respectivas betas para que esté disponible el día de lanzamiento.

Sin embargo, hay otra aplicación muy conocida que también adoptaría Liquid Glass: WhatsApp. Y es toda una sorpresa, pues la app de mensajería no se ha caracterizado por adoptar las funciones de iOS con celeridad, pero de un tiempo a esta parte, Meta se ha puesto las pilas y en los últimos meses ha lanzado WhatsApp e Instagram para el iPad.

Así se verá WhatsApp con Liquid Glass

Tal y como se puede observar en las capturas de pantalla que WABetaInfo ha compartido, Meta estaría trabajando en llevar el diseño Liquid Glass a WhatsApp, lo que le daría un nuevo aspecto. Con Liquid Glass, las capas de fondo, los botones y los menús contextuales muestran un sutil efecto de profundidad que varía según la luz, el movimiento y la interacción del usuario. Este diseño busca que las aplicaciones resulten más inmersivas y atractivas a la vista, sin perder en ningún momento claridad ni facilidad de uso.

Así se verá WhatsApp con Liquid Glass WABetaInfo

Según el medio especializado en la app de mensajería instantánea, el desarrollo del nuevo diseño se llevará a cabo por etapas, aunque la interfaz renovada no llegará a los usuarios hasta que la transición esté completada. Los primeros elementos en recibir Liquid Glass serán los controles de navegación inferior. WhatsApp prueba cada componente con detalle para evitar que transparencias, reflejos o animaciones afecten a la accesibilidad.

Con esta transición, WhatsApp busca un lenguaje visual uniforme en toda la app sin comprometer el rendimiento, incluso en dispositivos antiguos. La primera versión ya muestra transparencias sutiles en pestañas, menús y botones, que se irán extendiendo con las siguientes betas. Cuando finalice la migración, los usuarios de iOS 26 disfrutarán de una interfaz renovada con estética Liquid Glass.