Las llamadas RTT llegan a España de la mano de Movistar: podrás hablar y enviar texto al mismo tiempo

Movistar ha activado el servicio de texto en tiempo real o real-time text (RTT). Se trata de una función que permite escribir y leer mensajes de manera simultánea mientras se mantiene una conversación telefónica. Con ello, se abre una vía de comunicación pensada principalmente para quienes tienen dificultades auditivas, aunque cualquier persona le puede sacar partido.

La compañía se ha convertido en la primera operadora en incorporar esta herramienta en España. En cuanto a su operatividad, dicha tecnología funciona sobre redes móviles de última generación, tanto en 4G como en 5G, además de en llamadas sobre Wi-Fi.

Cómo funcionan las llamadas RTT

Las llamadas RTT no sustituyen a la voz, la complementan. Mientras se conversa, el usuario puede escribir caracteres que aparecen de inmediato en la pantalla de la otra persona, dentro de la app Teléfono, sin necesidad de esperar a enviar un mensaje completo. Esto permite seguir la conversación con mayor fluidez, algo que resulta especialmente útil cuando se necesita aclarar datos sensibles como direcciones, números de referencia o códigos.

Opción 'Usar RTT' en iPhone Pablo Hernando

Su integración está pensada para ser sencilla, porque no requiere aplicaciones adicionales ni configuraciones complejas. Basta con activar la opción desde el menú de accesibilidad del teléfono, tanto en iPhone como en Android. Una vez habilitado, el sistema se integra en la propia interfaz de llamada, ofreciendo una experiencia unificada sin interrumpir la comunicación.

Cómo activar RTT en iPhone:

Entra en Ajustes

Entra en Accesibilidad

Entra en RTT

Activa RTT virtual

Cómo activar RTT en Android (puede variar según la marca):

Entra en la app Teléfono

Pulsa en los tres puntitos, al lado de Más

Selecciona Ajustes

Toca en Accesibilidad

Marca la opción Visible durante la llamada o Siempre visible, para que aparezca la opción

El objetivo inicial de esta tecnología es reforzar la inclusión de personas con discapacidad auditiva, facilitando que puedan mantener conversaciones telefónicas sin depender exclusivamente de subtítulos automáticos o intérpretes. Sin embargo, la función también responde a situaciones cotidianas donde la voz puede no ser suficiente o no resultar práctica, como en entornos ruidosos o cuando se necesita enviar códigos o textos.

En otros países ya se ha extendido y ahora aterriza en España con la intención de consolidarse como un complemento de las llamadas. Aunque todavía está por ver el nivel de adopción que tendrá entre los usuarios, el movimiento anticipa una evolución en la forma de entender las conversaciones móviles.