Llega el Jesucristo virtual: los creyentes se dividen ante la llegada de la IA a la religión

Hay pocas esferas de la sociedad en las que la inteligencia artificial no se haya infiltrado. La religión, que hasta ahora era de las pocas que mantenía un claro protagonismo humano y espiritual, ha abierto sus puertas a la tecnología, y las reacciones de los más creyentes no han tardado en llegar.

El chatbot religioso y otras herramientas digitales basadas en la fe ya son una realidad. Su principal objetivo es aconsejar, guiar, educar y consolar a los fieles, y cada vez son más los que han optado por esta novedad para tener una "conversación con Dios". La app Text with Jesus (Chatea con Jesús) ya tiene miles de suscriptores de pago. Según explican algunos de ellos, les permite hacer preguntas a María, José, Jesús y a los apóstoles.

El creador de esta aplicación, que tanta polémica ha generado, asegura que su intención es que el usuario aborde cuestiones religiosas de manera interactiva. Aunque el usuario está advertido de que la conversación no es real, sino generada por IA, cuando Jesús u otro personaje religioso es preguntado por ello, defiende ser real.

Una herramienta religiosa o blasfema

El CEO de 'Text With Jesus' asegura que la última versión de Chat GPT en la que se basa su aplicación es mucho más precisa que las anteriores. Además, explica, conserva mejor su carácter y hace más real la conversación. A pesar de su popularidad en redes sociales, la salida al mercado de esta herramienta ha generado una gran controversia y hay quienes la califican de blasfemia contra la religión católica.

A pesar de las críticas, la aplicación, según indica el medio 'The Japan Times', tiene una valoración de 4,7 puntos sobre cinco en App Store. Pero el catolicismo no es la única religión que tiene un dios virtual. Otras como Deen Buddy para el islam o AI Buddha para el budismo también triunfan a pesar de no estar exentas de polémica.

Otras apps cristianas

Las plataformas como TikTok cada vez muestran más usuarios que comparten sus experiencias con distintas religiones y sus rutinas practicándolas. Una de ellas, María P. Velandia, ha publicado un vídeo enseñando las aplicaciones que utiliza en su día a día, entre las que se encuentran.

- Biblia para mujeres. Incluye versículos diarios, la biblia completa, oración de la mañana.

- Faithy. Ofrece versículos diarios que aparecen en el fondo de pantalla del teléfono. Además, tiene opción de chat para resolver dudas.

- Casa Church App. Contiene charlas, planes devocionales y otras herramientas de uso diario.