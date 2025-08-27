Lowi ataca a DIGI con una tarifa móvil secreta de 300 GB por 5 euros al mes

Lowi ha movido ficha en el mercado de las telecomunicaciones con una de las ofertas más potentes de los últimos meses. La filial de Vodafone ha lanzado una tarifa móvil que ofrece 300 GB y llamadas ilimitadas por 5 euros al mes. Sin embargo, no está disponible para todo el mundo, solo los clientes de DIGI podrán contratarla.

300 GB por 5 euros si te pasas a Vodafone

algo que también intenta con las tarifas secretas de Vodafone . El grupo Vodafone España, dueño de Vodafone y Lowi, quiere dar un golpe sobre la mesa en el sector, y para ello ha optado por pescar en un mercado repleto de usuarios dispuestos a apostar por la mejor oferta: los clientes de DIGI, compañía low-cost por excelencia.

Según detalla ADSLZone, el nuevo plan no es una tarifa general de catálogo, sino una oferta comercial que busca atraer a quienes ya están en la competencia. Lowi no oculta que su objetivo es captar clientes de DIGI, la operadora que en los últimos años ha experimentado un fuerte crecimiento gracias a precios bajos y altas capacidades de datos. Con esta jugada, la operadora de Vodafone España lanza un mensaje claro: está dispuesto a competir de manera más agresiva en el segmento de bajo coste.

Lo cierto es que la tarifa es una de las mejores que se pueden contratar en el mercado móvil, si no la mejor. Estas son sus condiciones y prestaciones:

5 euros al mes

300 GB de datos móviles 5G (acumulables y compartibles)

Llamadas ilimitadas a fijos y móviles extranjeros

Roaming en la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega

Para contratarla, deberás entrar en la web de Lowi. Eso sí, tendrás que hacerlo desde una red móvil de DIGI, para que detecte que eres de la operadora azul y así te muestre la oferta.

Si se compara con la oferta estándar de Lowi, la diferencia es notable. La compañía comercializa planes con 50 GB por euros, 100 GB por 10 euros y 150 GB por 15 euros; además, también permite contratar la misma tarifa de 300 GB a cualquier persona, de otra operadora o libre, pero por 20 euros al mes. El contraste deja en evidencia que se trata de una tarifa especial, diseñada exclusivamente como medida de presión en el mercado.

El impacto también se extiende a los consumidores. Para los usuarios de Digi que valoren un cambio, esta tarifa supone una oportunidad de conseguir más datos por menos dinero.

Actualmente, DIGI ofrece las siguientes tarifas móviles:

25 GB por 5 euros al mes

50 GB por 7 euros al mes

100 GB por 10 euros al mes

GB ilimitados por 12 euros al mes (10 euros con 2 líneas u 8 euros con 3 líneas)

DIGI aún no ha reaccionado, pero el movimiento de Lowi puede obligar a la compañía rumana a replantear parte de su estrategia comercial. La guerra de precios en el sector lleva tiempo intensificándose y esta iniciativa añade un nuevo capítulo. Además, lanza un aviso a otras operadoras que han intentado mantenerse al margen de esta carrera de tarifas ultra baratas.