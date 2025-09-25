Lowi lanza una oferta flash con fibra, móvil y televisión con fútbol por 35 euros

Lowi ha lanzado una oferta flash que combina fibra, móvil y televisión. Por 35 euros al mes incluye fibra óptica simétrica de 600 Mb, una línea móvil 5G de 55 GB y Lowi TV junto al Pack Deportes, que integra toda LaLiga Hypermotion. El precio habitual del paquete son 41 euros, así que supone un ahorro de 6 euros al mes y 72 euros al año.

Resulta importante destacar que la oferta es flash. Esto quiere decir que resulta temporal, por lo que, en principio, no se quedará para siempre, solo por tiempo limitado, aunque no sabemos exactamente cuánto. Pueden contratarla clientes de todas las operadoras, pero se enfoca principalmente en aquellos más interesados en el low-cost, típicos de compañías como DIGI o Simyo.

Qué incluye la oferta: prestaciones y condiciones

Precio definitivo de 35 euros al mes

Fibra óptica simétrica de 600 Mb

Línea móvil 5G de 55 GB y llamadas ilimitadas . Los datos son acumulables y puedes compartir GB con otros clientes de Lowi

. Los datos son acumulables y puedes compartir GB con otros clientes de Lowi Lowi TV con más de 100 canales

Pack Deportes . Incluye toda LaLiga Hypermotion junto a Eurosport 1 y 2, y otros canales deportivos.

. Incluye toda LaLiga Hypermotion junto a Eurosport 1 y 2, y otros canales deportivos. Permanencia de 3 meses . Si te vas antes de esa fecha deberás pagar 150 euros no prorrateables.

. Si te vas antes de esa fecha deberás pagar 150 euros no prorrateables. No incluye fijo . En Lowi no puedes contratar fijo.

. En Lowi no puedes contratar fijo. Puede contratarse por este enlace.

Un aspecto clave de la tarifa es que incluye televisión con fútbol. Cada vez más operadoras cuentan con su propio servicio televisivo. Antes era una seña de identidad de los colosos del sector (Movistar, Orange y Vodafone), pero en estos momentos otros tantas compañías low-cost ya lo ofrecen, como fue en su momento Finetwork y, posteriormente, DIGI o la misma Lowi.

En el caso de Lowi TV, tenemos más de 100 canales. La operadora cuenta con acuerdos con AMC o Warner para disponer de canales de ficción y series, como serían Star Channel, Warner TV, AXN, TCM o Sundance TV. Además, se incluyen los canales generalistas, como La Sexta o Telecinco, más otros de documentales, música, noticias o infantiles.

Junto a estos se integra el Pack Deportes. Su principal punto fuerte es que incluye toda LaLiga Hypermotion (2ª división española). Aunque a ello se unen estos otros canales:

Eurosport 1 : canal principal de Eurosport. Emite varias de las principales competiciones europeas.

: canal principal de Eurosport. Emite varias de las principales competiciones europeas. Eurosport 2 : canal secundario de Eurosport. Emite varias de las principales competiciones europeas.

: canal secundario de Eurosport. Emite varias de las principales competiciones europeas. Surf Channel : como su nombre indica, se centra en el surf

: como su nombre indica, se centra en el surf Extreme : para los amantes del deporte extremo

: para los amantes del deporte extremo My ZEN TV : enfocada en yoga y meditación

: enfocada en yoga y meditación Betis TV: la televisión oficial del Real Betis Balompié

A nivel de prestaciones y condiciones, resulta muy competitiva. Tiene un buen precio y es completa. Es más cara que los combinados de DIGI con fibra y móvil + TV, que sí tienen fijo opcional, pero estos no están disponibles en todo el territorio nacional, fuera de donde DIGI tiene desplegada su propia fibra, el coste sube mucho. También rivaliza con Finetwork, que tiene un paquete de 600 Mb + móvil de 60 GB y televisión por 33,90 euros, pero con una oferta de TV distinta y mayor permanencia.