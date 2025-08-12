¿Un MacBook por menos de 600 euros? Apple podría hacerlo realidad

El pasado mes de junio, el analista de Apple Ming Chi Kuo aseguró que Apple quería aumentar las ventas de sus ordenadores portátiles y enviar entre 5 y 7 millones de unidades de MacBoooks a lo largo del año que viene.

Pues bien, parece que, para lograr dicho objetivo, la compañía con sede en Cupertino se está planteando lanzar el MacBook más asequible hasta la fecha, un portátil que costará menos de 600 euros.

El MacBook "barato" podría llegar al mercado en 2026

Recientemente, el medio Digitimes ha publicado un informe en exclusiva que revela que Apple ya está trabajando en un MacBook asequible que costará menos de 600 dólares, unos 517 euros al cambio.

La fuente del citado medio son personas cercanas a la empresa taiwanesa ODM Quanta, la cual fabrica componentes para varias firmas tecnológicas estadounidenses como Dell, HP y Apple y que será la encargada de ensamblar el nuevo MacBook "barato".

Así, según esta filtración, el primer MacBook barato de la historia estará equipado con una pantalla algo más pequeña que la del MacBook Air actual, 12,9 pulgadas frente a las 13,6 pulgadas de dicho modelo y con un procesador Apple A18 Pro que es el mismo que montan los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max.

El iPhone 16 Pro Max en sus cuatro colores disponibles Apple

Además, según el citado informe, este nuevo MacBook asequible saldrá a la venta con un precio que partirá desde los 599 dólares, unos 516 euros al cambio.

Respecto a la llegada al mercado de este nuevo MacBook, todo parece indicar que Apple comenzará a producirlo este trimestre, lo que quiere decir que este saldría a la venta a finales de este año o a comienzos del 2026.

Actualmente, el Mac más barato de la firma de Cupertino es el Mac Mini, un mini PC con chipsets M4 y M4 Pro y diferentes configuraciones cuyos precios parten desde los 719 euros y el portátil más asequible de Apple a día de hoy es el MacBook Air de 13,6 pulgadas con 256 GB de almacenamiento SSD, un equipo que cuesta 1.199 euros.