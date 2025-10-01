Mal momento para comprar estos productos de Apple: se "confirman" estas actualizaciones inminentes

Tras el lanzamiento de una nueva generación de iPhone, Apple suele presentar nuevos productos algunas semanas después, como iPad o Mac. Y parece que este año lo volverá a hacer. La FCC, organismo encargado de regular las comunicaciones por radio, televisión, cable, satélite e internet en Estados Unidos, tiene acceso a los datos de los dispositivos antes de que lleguen al mercado.

Esto significa que también conoce los nuevos productos que Apple podría lanzar, y acaba de filtrar todo lo que podríamos ver durante este mes de octubre. En concreto, ha revelado los números de modelo de dispositivos que la compañía aún no ha presentado, como el nuevo iPad Pro M5 o los MacBook Pro con el mismo procesador.

Apple podría estar a punto de lanzar nuevos productos

Lo más llamativo es que la filtración de la FCC llega justo después de la publicación del unboxing del iPad Pro M5, que todavía no ha sido presentado oficialmente. Aunque en el caso de la FCC la filtración no es tan clara, sí es posible identificar los productos gracias a sus números de modelo, ya que Apple sigue unos patrones muy definidos en este aspecto.

Estos son los números de modelo que figuran en la FCC y los dispositivos a los que corresponderían:

A3434 : MacBook Pro, probablemente uno de los modelos con chip M5

: MacBook Pro, probablemente uno de los modelos con chip M5 A3357 : iPad Pro Wi-Fi de 11 pulgadas

: iPad Pro Wi-Fi de 11 pulgadas A3358 / A3359 : Modelos de iPad Pro con conectividad celular de 11 pulgadas

: Modelos de iPad Pro con conectividad celular de 11 pulgadas A3360 : iPad Pro Wi-Fi de 13 pulgadas

: iPad Pro Wi-Fi de 13 pulgadas A3361 / A3362 : Modelos de iPad Pro con conectividad celular de 13 pulgadas

: Modelos de iPad Pro con conectividad celular de 13 pulgadas A3416: Apple Vision Pro 2

Que la FCC ya tenga registrados estos números de modelo es muy revelador. Los productos no pueden venderse en Estados Unidos sin estar previamente registrados, y Apple no suele realizar este trámite con demasiada antelación para evitar precisamente este tipo de filtraciones. Por tanto, el lanzamiento de estos nuevos productos sería inminente.

En el caso del Apple Vision Pro 2, los documentos mencionan un dispositivo con número de modelo A3416, identificado como un Vision Pro con conectividad Wi-Fi 6. Según los rumores, este modelo actualizaría el chip M2 por un M5 más potente, sin cambios de diseño, y podría lanzarse antes de final de año por 3.499 dólares.

En cuanto al MacBook Pro y los iPad Pro con chip M5, no se menciona ningún detalle adicional más allá de sus números de modelo, aunque todo apunta a que serían muy similares a los actuales, incorporando únicamente el nuevo procesador.