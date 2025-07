Más grande que cualquier saga: el clásico que cambió el cine y hoy está en streaming

Algunas películas, lejos de envejecer, se vuelven todavía más grandes con el tiempo. Esta es una de esas -muy poco frecuentes- obras que no solo definió un género, sino que reescribió las reglas del cine para siempre. Estrenada en 1972 bajo la dirección de Francis Ford Coppola y basada en la novela de Mario Puzo, sigue siendo el referente absoluto cuando hablamos de poder, familia y traición.

50 años después, su peso cultural sigue intacto, y los números avalan su legado: tres premios Oscar (incluyendo Mejor Película y Mejor Actor para Marlon Brando), cinco Globos de Oro, y un puesto eterno en lo más alto de todas las listas. En la web de reseñas de Rotten Tomatoes, la crítica le otorga un 97% de valoraciones positivas de críticos y audiencia, y en IMDb más de dos millones de votos le dan un sólido 9,2/10, confirmando que no hablamos de nostalgia: es excelencia pura. La guinda final la pone FilmAffinity, donde se mantiene como la película mejor valorada de todos los tiempos.

La venganza no es negociable

El relato nos traslada a la Nueva York de finales de los 40, una época en la que la familia Corleone reina en la sombra. Al mando está Vito Corleone (Marlon Brando), un patriarca que combina carisma, frialdad y un código de honor implacable. La calma se rompe cuando decide rechazar el lucrativo negocio de las drogas, provocando un conflicto sangriento entre clanes rivales que amenaza la estructura de poder que él mismo construyó.

En medio de este torbellino, un personaje brilla con luz propia: Michael Corleone (Al Pacino), el hijo menorque parecía destinado a una vida limpia, lejos del crimen. Sin embargo, la violencia lo arrastra hasta transformarlo en el nuevo Don, en una metamorfosis tan escalofriante como inevitable. Lo que empieza como una defensa familiar se convierte en una historia sobre corrupción moral, ambición desmedida y la pérdida de la inocencia. Con escenas icónicas, diálogos afilados y una tensión que nunca afloja, es más que un drama criminal: es la radiografía del poder.

No te puedes considerar amante del cine si no has visto 'El padrino' al menos una vez en la vida. Lo bueno es que tiene solución fácil, porque a día de hoy está disponible en HBO Max y SkyShowtime. Apaga el móvil, baja las luces y prepárate para lo bueno: 175 minutos de cine en estado puro.