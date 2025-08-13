Para mí, la mejor película de magos desde 'Harry Potter', y eso que todavía no hemos visto su truco final

Ya te puedes ir olvidando de las túnicas y las varitas de Hogwarts, porque la magia de esta película no depende del CGI para impresionar. En 2013, el director Louis Leterrier reunió (con muy buen ojo) a un reparto de estrellas como son Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Mark Ruffalo y Morgan Freeman para crear una historia donde los aplausos se mezclaban con robos dignos de 'Ocean's Eleven'.

Y sí, la magia era real: aprendieron prestidigitación, hipnosis e incluso escapes dignos de Houdini. Eisenberg se pasó horas practicando con las cartas, Franco entrenó para lanzarlas como cuchillas, tipo shuriken, y si un truco podía hacerse sin ordenador, se hacía. La crítica se quedó en un tibio 50% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes... pero al público le encantó dejarse engañar: recaudaronmás de 680 millones de dólares entre ambas entregas, dando lugar a un fandom entregado y a una larga lista de teorías sobre cómo se hicieron algunos trucos. Además, en plataformas como IMDb presume de un notable (7,2/10) del público.

El arte de despistar a tus enemigos para dar el golpe perfecto

Desde su debut, esta saga convirtió la magia en un auténtico deporte de riesgo, donde los trucos no solo deslumbran... también desafían la ley. La primera película nos presentó a sus protagonistas, los Cuatro Jinetes -J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Henley Reeves (Isla Fisher) y Jack Wilder (Dave Franco)-, un equipo de ilusionistas que combina shows multitudinarios con golpes imposibles, burlando a las autoridades y dejando atónitos a miles de espectadores. Todo sucede bajo la atenta mirada del agente del FBI Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) y del exmago Thaddeus Bradley (Morgan Freeman), con giros de guion imprevisibles y una misteriosa sociedad secreta llamada El Ojo.

Tres años después llegó la secuela, ampliando el juego con nuevos miembros, trucos cada vez más arriesgados y un tablero internacional donde la lealtad del grupo se ponía a prueba en cada paso. En la tercera entrega, cuyo estreno está programado para finales de año, los Cuatro Jinetes vuelven después de años separados... y se asocian con una nueva generación de ilusionistas para ejecutar su golpe más ambicioso. La misión principal gira en torno al robo del Diamante Corazón, una joya tan valiosa como peligrosa, en manos de la implacable líder criminal Veronika Vanderberg (Rosamund Pike).

Hablamos de 'Ahora me ves...', aunque a estas alturas seguro que ya lo habías adivinado. Tiene una duración de 115 minutos, y actualmente se encuentra disponible de forma exclusiva en el catálogo de Netflix. Si quieres ver cómo continúa, su secuela también está en la plataforma; y si todavía necesitas más, tendrás que esperar al próximo 14 de noviembre, la fecha programada para el estreno de su tercera parte.