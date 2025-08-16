Para mí, la mejor serie coreana no es 'El juego del calamar', sino esta historia desconocida

Desde que El juego del calamar reventó récords en el año 2021, las series coreanas dejaron de ser un secreto de nicho para convertirse en maratones obligatorias. Pero antes de la fiebre por los uniformes verdes y la historia del jugador 456, hubo un título que ya había cruzado fronteras sin hacer ruido... hasta que medio planeta se enganchó sin remedio. ¿Alguna idea de cuál puede ser?

Del director de 'Romance is a Bonus Book', Lee Jeong-hyo, y con guion de Park Ji-eun, empieza con una heredera surcoreana que aterriza en territorio enemigo... y acaba metida en un romance con un oficial norcoreano que se cuece a fuego lento, rodeado de tensión política y peligro constante. La química entre los protagonistas es tan intensa que terminó saltando del guion a la vida real, y lo que podría haber sido un k-drama más, se convirtió en un fenómeno global. Además, en la famosa web de reseñas Rotten Tomatoes tiene una calificación prácticamente perfecta: 100% y 97% de apoyo de los críticos y la audiencia.

El amor puede aterrizar en el lugar menos pensado

Yoon Se-ri (Son Ye-jin) es la carismática y solitaria heredera de un poderoso conglomerado surcoreano. Mientras prueba en parapente una nueva línea de deportes extremos de su empresa, una brutal ráfaga de viento la arrastra por encima de la Zona Desmilitarizada y la deja tirada en un rincón rural de Corea del Norte. Allí se topa de bruces con un oficial tan recto como reservado, el capitán Ri Jeong-hyeok (Hyun Bin), quien decide jugársela para protegerla y ocultar su identidad antes de que acabe detenida como espía. Entre planes improvisados, malentendidos y momentos de auténtica tensión, Jeong-hyeok intenta devolverla al Sur sin levantar sospechas, mientras Se-ri descubre un mundo que poco tiene que ver con su vida de lujo.

Poco a poco, nuestra protagonista empieza a conectar con el soldado y su inseparable pelotón, y a partir de ahí la historia combina romance, suspense y un choque cultural constante. Se-ri debe adaptarse al ritmo de un pueblo norcoreano austero, ganarse la simpatía de sus vecinas y aprender a moverse con sigilo en un sistema que la considera enemiga. Al mismo tiempo, Jeong-hyeok lidia con sus obligaciones militares, las intrigas en la acaudalada familia de Se-ri y el siempre frágil equilibrio entre las dos Coreas. Sin destripar más, es un relato sobre identidad, lealtad y esperanza en medio de una división que parece insalvable, con un equilibrio perfecto entre humor y emoción que mantiene la tensión… incluso cuando lo único que quieres es que los protagonistas encuentren la forma de quedarse juntos.

Toma nota, porque la serie en cuestión es 'Crash Landing on You', una de las joyas ocultas del catálogo de Netflix. Además, es exclusiva de la plataforma, así que necesitarás obligatoriamente una suscripción para verla. Son 16 capítulos en total, con una duración aproximada de 70-90 minutos cada uno, a excepción del final que se alarga un poco más.