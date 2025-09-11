La mejor serie de intriga política del año no es americana: viene de Reino Unido y está en Netflix

No hay nada como empezar una serie por pasar el rato, sin esperar gran cosa, y acabar con la boca abierta de lo buena que es. Con esta serie me ha pasado justo eso: tres semanas después de su estreno sigue en lo más visto de Netflix España y, por una vez, el ranking hace justicia. Por ello, no sorprende que en la famosa web de reseñas Rotten Tomatoes acumule un 82% de críticas positivas, porque es de esas producciones que mezclan tensión política con giros inesperados de forma adictiva.

La dirige Matt Charman, el guionista nominado al Óscar por El puente de los espías (2015), que aquí se atreve con su primera gran miniserie para Netflix. Lo que engancha no son tanto los artificios, sino el choque entre personajes, y ahí la serie juega fuerte con Suranne Jones y Julie Delpy, que cargan con el peso de la historia y lo hacen con la solvencia que se espera de ellas. A su alrededor, intérpretes como Ashley Thomas, Lucian Msamati o Corey Mylchreest, quien repite éxito en la plataforma tras Mi año en Oxford. Como curiosidad, parte de las escenas ambientadas en la Guayana Francesa se rodaron en La Palma, que ya empieza a ser un plató habitual para producciones internacionales.

Un secuestro convierte la política europea en un juego de desconfianza

Recién llegada al cargo, la primera ministra británica Abigail Dalton (Suranne Jones) ve cómo su mandato se tambalea cuando su esposo, el médico Alex Anderson (Ashley Thomas), es secuestrado durante una misión humanitaria de Médicos Sin Fronteras en la Guayana Francesa. Sin embargo, lo que podría haberse quedado en un dramático asunto personal, pronto escala a crisis internacional: el rapto coincide con una importante cumbre celebrada en Londres, y de repente todas las miradas mediáticas y diplomáticas apuntan directamente hacia Downing Street.

En ese contexto llega la presidencia de Francia, Vivienne Toussaint (Julie Delpy), dispuesta a colaborar -aunque a regañadientes- en el operativo de rescate de Alex. Pero un chantaje que amenaza con arruinar su carrera política y su vida privada, y que implica directamente a su hijastro Olivier Toussaint (Corey Mylchreest), le obliga a dar un paso atrás. Con la alianza entre Reino Unido y Francia pendiendo de un hilo, la serie despliega un tablero intrigas donde nadie es de fiar y cualquiera puede ser sospechoso, desde asesores con los que trabajan mano a mano hasta miembros del gabinete, pasando por familiares que se convierten en piezas clave de la tormenta.

Tres semanas después de su estreno, 'Rehén' sigue manteniéndose como la 6ª serie más vista en Netflix España. Se trata de una producción original de la plataforma, así que solo está disponible para suscriptores. Consta de 5 capítulos de unos 42 minutos cada uno, lo que la convierte en una opción perfecta para un maratón: en una sola tarde puedes verla entera sin que se haga pesada.