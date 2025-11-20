Las mejores ofertas del UGREEN Black Friday: desde cargadores GaN a NAS con la mayor rebaja del año

El Black Friday ya no es solo el momento del año en el que los precios bajan, que también. Es la oportunidad perfecta para revisar el equipamiento que usamos todos los días y renovar lo imprescindible. En esta edición de 2025, UGREEN tira la casa por la ventana dejando por los suelos los cargadores más potentes, powerbanks para olvidarte del enchufe, soluciones de carga magnética para el móvil y una familia de NAS diseñada para poner tus archivos en orden. La campaña de ofertas de Black Friday de la marca se extiende del 20 de noviembre al 1 de diciembre, y en Andro4all te contamos por qué merece la pena aprovecharla ahora.