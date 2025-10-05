Los mejores trucos de iOS 26 para tu iPhone: consejos y ajustes que deberías usar

La llegada de iOS 26 ha supuesto un gran cambio para la historia del iPhone. La actualización de software de Apple ha incorporado un rediseño total de la interfaz de usuario con el material Liquid Glass, incluyendo nuevos botones, animaciones, transiciones y menús con efectos de cristal repartidos por todo el sistema.

Pero, además, la actualización de iOS 26 también ha venido acompañada por fantásticas novedades de software a través de funciones y servicios que enriquecen la experiencia de usuario del sistema operativo. En esta guía destacamos los mejores trucos y funciones de iOS 26 para aprovechar al máximo tu iPhone.

Trucos de iOS 26

Apple siempre esconde una amplia variedad de trucos secretos y funciones de todo tipo en sus nuevas actualizaciones con un sinfín de novedades que no siempre son anunciadas oficialmente. En esta recopilación incluimos los mejores trucos, consejos, novedades y ajustes de iOS 26 para tu iPhone.

Nuevos tonos de llamada

Tu iPhone ahora cuenta con 7 nuevos tonos de llamada para que puedas personalizar la melodía que suena cuando te llaman por teléfono. Los nuevos tonos de llamada son el icónico sonido "Reflejo" y 6 variaciones. Puedes escuchar los nuevos tonos de llamada de iOS 26 desde Ajustes > Sonidos y vibraciones. También están disponibles en otras aplicaciones nativas del sistema como en las alarmas de Reloj.

Pequeño tip: con el lanzamiento de iOS 26 ahora hay un nuevo truco con el cual es posible cambiar el tono de llamada desde la aplicación Archivos con cualquier canción con un límite de 30 segundos de duración y en formato .MP4 o .M4A.

Consumo adaptativo

La actualización también ha incluido nuevos trucos de batería de iOS 26 que optimizan tanto el rendimiento del iPhone como la eficiencia energética de su software. Una de sus novedades ofrece la posibilidad de activar un nuevo modo de bajo consumo un poco menos agresivo y exclusivo de iOS 26 que reduce el brillo de la pantalla y deshabilita otras funciones del sistema. Además, la función Consumo adaptativo optimiza la batería aletargando la ejecución de recursos específicos de iOS 26.

Escenas espaciales

Las escenas espaciales de Apple Vision Pro aterrizan en iOS 26 con una nueva funcionalidad de la aplicación Fotos que destaca al sujeto separándolo del fondo de la imagen con una animación en tres dimensiones que se va moviendo conforme mueves el iPhone. La pantalla de bloqueo también usa este efecto de paralaje en los fondos de pantalla.

Generar imágenes con ChatGPT

Otra de las grandes novedades de software reside en sus servicios de inteligencia artificial. Apple Intelligence recibe la bienvenida de un pequeño truco para generar imágenes con ChatGPT directamente desde Image Playground, la herramienta para generar imágenes de IA de Apple. Lo mejor de este truco es que permite saltarte las restricciones de ChatGPT con imágenes ilimitadas sin suscripciones. Desde Image Playground ahora también puede generar emojis.

Filtros de llamadas

Apple quiere acabar de una vez por todas con el spam y las llamadas telefónicas comerciales, al menos en su iPhone. La firma californiana ha introducido en iOS 26 nuevos filtros para las llamadas de números desconocidos. El sistema incluye un asistente de inteligencia artificial que recibirá el mensaje en el buzón de voz y podrás ver la conversación en tiempo real.

Accede a Ajustes > Apps > Teléfono y habilita "Buzón de voz en vivo", "Silenciar" y/o "Números desconocidos".

La actualización de software de iOS 26 viene acompañada por muchas más prestaciones; como nuevos fondos de chat para las conversaciones de Mensajes, más funciones para el botón Acción, un truco para mover los widgets al área inferior de la pantalla de bloqueo, usar los AirPods como control de la cámara del iPhone y mucho más.