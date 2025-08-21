Las mejores urgencias vuelven a HBO Max: tráiler y fecha de 'The Pitt' y su segunda temporada

¿Cómo es un turno de urgencias en uno de los hospitales de Estados Unidos que más de estas consultas reciben? Esa fue precisamente la premisa con la que nació The Pitt, un drama médico que, de forma realista hasta en el tratamiento del tiempo (cada hora en la ficción equivalía a una hora en la vida real), nos contó cómo vivían residentes y médicos una de las muchas intensas jornadas en el centro.

Una idea que funcionó, como atestiguan sus 13 nominaciones a los premios Emmy, y que también caló entre un público que recibió con los brazos abiertos una propuesta tan cruda como adictiva y bien realizada, pues sus números hicieron que al poco de estrenarse se confirmara una segunda temporada.

Fecha de la temporada 2

Unos nuevos episodios de los que hasta ahora sabíamos muy poco, pero que por fin han recibido su primer tráiler el cual ha venido acompañado del mes de estreno de la temporada 2 de The Pitt: enero de 2026.

La aclamada serie, producida por John Wells Productions y Warner Bros. Television, regresa en exclusiva a HBO Max con un nuevo turno que volverá a desarrollarse a lo largo de un único día. En esta ocasión, la trama se sitúa diez meses después de los sucesos del final de la primera temporada y se centra en un 4 de julio muy especial en el hospital de Pittsburgh.

Entre los regresos más esperados destaca el del doctor Frank Langdon (Patrick Ball), que reaparece tras haber completado un proceso de rehabilitación después de que en la temporada anterior se destapara su adicción a los medicamentos. Su vuelta marcará un inevitable reencuentro con Robby Robinavitch (Noah Wyle), cuya relación quedó profundamente dañada.

Más doctores, más conflictos

El reparto principal vuelve a contar con Noah Wyle como el Dr. Robby, Patrick Ball como Langdon, Katherine LaNasa como Dana Evans, Supriya Ganesh como la doctora Mohan, Fiona Dourif como la doctora McKay, Taylor Dearden como la doctora King, Isa Briones como la doctora Santos, Gerran Howell como Whitaker y Shabana Azeez como Javadi.

A ellos se suma Sepideh Moafi como la doctora Al-Hashimi, una profesional con una visión progresista de la medicina que entrará en conflicto con los métodos más tradicionales de Robby.