Menos de un mes para 'TASK', la esperada apuesta policiaca de HBO con Mark Ruffalo

Mark Ruffalo no ha dejado de moverse entre el cine y la televisión en los últimos años, alternando proyectos tan distintos como el drama fantástico Pobres criaturas, la futurista Mickey 17 o la miniserie La luz que no puedes ver para Netflix. Ahora, el actor estadounidense vuelve a la pequeña pantalla con un papel que le aleja de la imagen amable que suele transmitir, adentrándose en un territorio mucho más sombrío y realista.

Su nuevo trabajo se titula TASK y es una producción original de HBO creada por Brad Ingelsby, nominado al Emmy por Mare of Easttown. La serie se estrenará el 8 de septiembre en exclusiva en HBO Max y contará con una temporada inicial de siete episodios que se emitirán semanalmente.

En los suburbios las cosas no siempre son lo que parecen

La historia se ambienta en los barrios obreros de Filadelfia, donde un agente del FBI (Ruffalo) recibe el encargo de su superior (Martha Plimpton) de formar y liderar un grupo especial para detener una serie de violentos robos que están sembrando el pánico en la zona.

El principal sospechoso es un hombre aparentemente corriente, interpretado por Tom Pelphrey (Mank, Ozark), cuya doble vida como organizador de estos asaltos irá saliendo a la luz.

Conociendo al resto del equipo

Además de Ruffalo, Pelphrey y Plimpton, el reparto lo completan Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio y Phoebe Fox. Ingelsby, que ejerce también de guionista, showrunner y productor ejecutivo, vuelve a apostar por un estilo narrativo cercano, detallista y con gran carga emocional, similar al que ya le dio éxito en Mare of Easttown.

TASK se convierte así en la primera gran apuesta de HBO Max para la temporada otoñal y, por lo poco que hemos visto de ella, no parece que vaya a defraudar.