El método infalible que usan en las ópticas para limpiar las gafas: por qué el paño de microfibra no funciona

Mantener las gafas limpias es un reto. Aunque la mayoría recurre al clásico paño de microfibra o a los sprays especializados, los expertos advierten que estas soluciones no siempre funcionan. Con el tiempo, más que limpiar, pueden acumular grasa y dejar un velo que resta nitidez a la visión.

Existe un método mucho más eficaz y sencillo, que no requiere productos caros ni accesorios sofisticados. El truco está en recurrir a algo tan cotidiano como es el detergente y el agua corriente. Según varios profesionales, es la técnica más segura y duradera para que las lentes recuperen el brillo original.

La mejor forma de limpiar las gafas

El problema del paño de microfibra es que, aunque inicialmente resulta útil, con el uso va acumulando restos de polvo y grasa que se transfieren a los cristales. Esa capa invisible provoca que la suciedad nunca desaparezca del todo y que, al frotar con intensidad, incluso puedan aparecer microarañazos. Algo similar ocurre con algunos líquidos limpiadores que, al combinarse con la fricción, terminan afectando a los tratamientos antirreflejantes o endurecidos de las lentes.

La alternativa defendida por las ópticas es más simple de lo que parece, según detalla la Óptica Ocelo, en Argentina. Basta con aplicar una gota de detergente suave sobre la yema de tus dedos y frotarla suavemente con los cristales para después enjuagar bajo el grifo con abundante agua. Una vez aclaradas, las lentes se secan con un pañuelo de papel desechable, que absorbe la humedad sin dejar residuos. El resultado, aseguran, son gafas libres de grasa y con una transparencia casi de estreno.

Además, los especialistas recuerdan que este método es válido para la mayoría de lentes modernas, incluidas las que llevan recubrimientos como el antirreflejante. Sin embargo, siempre es aconsejable confirmar las indicaciones del fabricante o consultar directamente con la óptica de confianza, ya que cada cristal puede tener tratamientos específicos que requieran cuidados adicionales.

No obstante, este procedimiento no resuelve todos los problemas. En muchas ocasiones, la grasa se acumula en las ranuras donde la lente se une con la montura, un lugar difícil de alcanzar en casa. En esos casos, la recomendación es acudir a la óptica para que desmonten las gafas y realicen una limpieza a fondo. Algunas lo ofrecen como un servicio gratuito de mantenimiento, mientras que en otras se cobra una pequeña tarifa.