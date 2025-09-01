'Miercoles' también vuelve al cole: la parte 2 llega a Netflix con el fichaje de Lady Gaga y giros de infarto

¿Estamos viviendo el peor lunes del año? Probablemente. Septiembre arranca con resaca de vacaciones, esa horrible sensación de "final de verano" (aunque el calendario diga lo contrario) y el temido regreso a clase... en todas sus versiones. Lo bueno es que no lo hacemos solos: a 'Miércoles', la ya icónica serie de Netflix, también le toca volver. Además, viene acompañada de la continuación de una serie animada que conquistó a los fans de Pokémon, y una miniserie documental que nos mete de lleno en la tensión previa a uno de los combates de boxeo más esperados del año. Ponte el cinturón, que arranca la temporada en la plataforma de streaming más popular del planeta.

Las novedades de Netflix de esta semana (del 1 al 7 de septiembre)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes, te dejamos un resumen de las 5 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Netflix:

Miércoles (Temporada 2. Parte 2) - miércoles 3 de septiembre

- miércoles 3 de septiembre La conserje Pokémon (Temporada 2) - jueves 4 de septiembre

- jueves 4 de septiembre Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford - jueves 4 de septiembre

- jueves 4 de septiembre Falso amor y venganza - viernes 5 de septiembre

- viernes 5 de septiembre El comisario Zende - viernes 5 de septiembre

Miércoles (Temporada 2. Parte 2)

Miércoles Addams (Jenna Ortega), la siniestra y retorcida primogénita de Morticia (Catherine Zeta-Jones) y Gómez (Luis Guzmán), nunca ha encajado en ningún sitio... hasta que la mandan a un internado que reúne a marginados con dones sobrenaturales: la Academia Nevermore. Allí, entre vampiros, sirenas y jóvenes con habilidades extrañas, la hija de los Addams se topa con el lugar perfecto para desplegar su sarcasmo, su inteligencia y sus recién descubiertos poderes psíquicos. Sin embargo, cuando una cadena de asesinatos sacude la zona, antiguos secretos familiares salen a la luz y Miércoles descubre que resolver el misterio será la única forma de sobrevivir.

La segunda mitad de la temporada arranca con Miércoles recuperándose de una caída que casi le cuesta la vida, mientras Nevermore está sumido en un completo caos: los alumnos campan a sus anchas, Enid sigue en el punto de mira de una oscura profecía y Tyler Galpin se ha convertido en un monstruo fuera de control. Por ello, la joven Addams tendrá que aceptar la inesperada ayuda de la exdirectora Larissa Weems (Gwendoline Christie), ahora convertida en una especie de guía espiritual. Por si fuera poco, la enigmática profesora Rosaline Rotwood (Lady Gaga) aterriza en la academia para agitar aún más las aguas, convirtiendo esta recta final en un cóctel de secretos, peligros y giros imposibles de predecir.

La segunda parte de la segunda temporada consta de 4 capítulos, con una duración aproximada de 60 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir del miércoles 3 de septiembre.

La conserje Pokémon (Temporada 2)

Haru, cansada del estrés de la ciudad, decide dar un volantazo a su vida y acepta un trabajo como conserje en el apacible Pokémon Resort, una isla paradisíaca donde los Pokémon van a descansar y ser cuidados. Allí descubre que su trabajo no solo consiste en atender a los huéspedes -con criaturas adorables como Psyduck o Pikachu-, sino también en aprender a escucharse a sí misma, recuperar la calma y darle un nuevo sentido a su vida.

La segunda temporada muestra a una Haru más segura y entregada a su trabajo, recibiendo a nuevos huéspedes como Shinx, Luxray, Arcanine o Corphish. Pero la tranquilidad del resort se tambalea con la llegada de Kent, un visitante del pasado que fue algo más que un amigo para ella, y que despierta emociones que creía tener enterradas. Entre reencuentros inesperados y momentos de ternura con los Pokémon, Haru tendrá que encontrar el equilibrio entre su corazón y el lugar que ya siente como su hogar.

Esta temporada consta de 4 capítulos, con una duración aproximada de 17 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir del jueves 4 de septiembre.

Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford

Esta miniserie documental sigue de cerca la preparación de dos gigantes del boxeo antes de su esperado combate, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre. A través de entrenamientos, confesiones personales y la presión de la cuenta atrás, descubrimos cómo viven Canelo Álvarez y Terence Crawford las semanas previas a la pelea que puede marcar sus carreras. La narración corre a cargo de Josh Brolin en inglés y de Diego Luna en español, aportando un tono épico y cercano a una historia que va mucho más allá del ring.

La docuserie consta de 4 capítulos, con una duración aproximada de 50 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir del jueves 4 de septiembre.