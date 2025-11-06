El motorola edge 70 es oficial: diseño ultradelgado, colores Pantone, gran autonomía y triple cámara de 50 MP por menos de 800 euros

El Samsung Galaxy S25 Edge y, posteriormente, el iPhone Air, han puesto de moda los terminales ultradelgados, pero estos modelos carecen de una buena autonomía y de un sistema de cámaras solvente, algo que viene a solucionar la apuesta de Motorola en este nuevo segmento de smartphones.

Y es que la firma propiedad de Lenovo acaba de presentar oficialmente a nivel global el nuevo motorola edge 70, un terminal que destaca por apostar con un diseño ultradelgado y moderno con colores Pantone y por contar con una gran autonomía y con una triple cámara de 50 megapíxeles. Y lo mejor de todo es que el nuevo motorola edge 70 puede ser tuyo por un precio realmente rompedor: menos de 800 euros.

motorola edge 70: características y especificaciones

Sin lugar a dudas, lo primero que llama la atención del motorola edge 70 es su diseño, ya que este nuevo terminal presume de ser el smartphone más delgado de su categoría gracias a sus 5,99 milímetros de grosor.

Pero este diseño ultradelgado no está reñido con una buena resistencia, porque el motorola edge 70 también cuenta con la certificación militar MIL-STD-810H, la cual asegura su durabilidad ante caídas y cambios bruscos de temperatura, con la resistencia al agua y al polvo IP69 que garantiza que es capaz de soportar mojaduras y viajes a la playa y con un cristal Corning Gorilla Glass 7i que protege la pantalla de golpes y rayones.

El motorola edge 70 tiene un grosor de menos de 6 milímetros Propio

Además de su extrema delgadez, el motorola edge 70 también apuesta por una estética premium en la que destaca un marco de aluminio de calidad aeronáutica, una parte trasera con un acabado inspirado en el nailon que es realmente cómodo en mano y una gama de colores desarrollados junto a Pantone.

Si nos centramos en sus prestaciones, debes saber que el primer terminal ultradelgado del Motorola está equipado con una gran pantalla pOLED de 6,67 pulgadas con resolución Super HD de 2712 x 1220 píxeles, una velocidad de refresco de hasta 120 hercios, una tasa de muestreo táctil de 300 hercios y un brillo máximo de 4.500 nits.

Bajo el capó del motorola edge 70 encontramos un procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, un chipset de ocho núcleos fabricado en 4 nanómetros que está acompañado de una memoria RAM de 12 GB y de un almacenamiento interno de 512 GB.

Tampoco se queda corto en autonomía el motorola edge 70, ya que monta una gran batería de silicio y carbono que tiene una capacidad de 4.800 mAh y que dispone de una carga rápida por cable de 68 W y de un sistema de carga inalámbrica de 15 W. Según la propia marca, esta batería te permitirá disfrutar de hasta 50 horas de uso mixto y hasta 29 horas de reproducción de vídeo con una sola carga.

Otro de los grandes puntos fuertes del motorola edge 70 es su apartado fotográfico, ya este nuevo smartphone de Motorola apuesta por tres cámaras de 50 megapíxeles. Así, en su parte trasera encontramos un sensor principal con OIS y grabación en 4K y un sensor ultra gran angular con un ángulo de visión de 120 grados que también sirve de lente macro y en su delantera una cámara para selfis con una apertura focal f/2.0.

En este sentido, el motorola edge 70 también estrena nuevas funciones de IA impulsadas por moto ai, el sistema de inteligencia artificial de Motorola, para mejorar la experiencia fotográfica como Signature Style, Action Shot y Group Shot y otras herramientas útiles que te permiten crear imágenes personalizadas y generar automáticamente listas de reproducción basadas en lo que aparece en pantalla.

Así luce la pantalla de 6,67 pulgadas del motorola edge 70 Silvia Fernández Difoosion

En cuanto al resto de prestaciones de este smartphone, debemos señalar que cuenta con 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC y GPS, con un lector de huellas en pantalla y con dos altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos y que llega con Android 16 como sistema operativo corriendo bajo su capa Hello UX.

Asimismo, la marca ha confirmado que el motorola edge 70 recibirá cuatro actualizaciones de Android (incluyendo Android 16) y actualizaciones de seguridad bimensuales hasta el año 2031.

motorola edge 70: disponibilidad y precio

El nuevo motorola edge 70 ya está disponible para su compra en una única variante de memoria con 12 GB de RAM y 512 GB de memoria interna y en tres acabados diferentes: PANTONE Bronze Green (verde bronce), PANTONE Lily Pad (verde suave) y PANTONE Gadget Grey (gris metalizado) a través de la tienda online de la firma por un precio oficial de 799 euros.

Además, hasta finales de diciembre, al comprar el motorola edge 70 te llevas, totalmente gratis, un pack valorado en 319 euros que incluye un moto tag, unos moto buds loop, un moto watch fit y uin cargador TurboPower de 68 W (el cable USB-C ya viene en la caja).